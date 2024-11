No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazón de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 6 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 458 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo el sargento Burdina ha dado el paso de liberar a Rómulo. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, todos en palacio deciden recibirle con los brazos abiertos. Por si fuera poco, el Conde de Ayala no ha dudado un solo segundo en chantajear a Lorenzo. Y todo con la firme intención de que, de una vez por todas, ponga de su parte en el plan que tienen entre manos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo la Marquesa de Luján ha hecho una sorprendente petición a Lorenzo. ¿En qué consiste, exactamente? En que averigüe quién ha dado el paso de difundir los rumores sobre la infidelidad del Marqués de Luján. Pelayo, por su parte, ha reconocido ante Ricardo que únicamente ayudó a Catalina con el objetivo de que la joven perdiese a su hijo. Marcelo se muestra profundamente preocupado por cómo reaccionará Rómulo cuando se entere de que él, en realidad, es hermano de Teresa. Lejos de que todo quede ahí, María Fernández no duda un solo segundo en tomar la decisión de hablar personalmente con el párroco. Y todo para pedirle consejo respecto a su situación con Salvador. En cuanto a Manuel, ha hecho saber a Jana cómo ha conseguido que Burdina desestimara el caso de Rómulo. Es ahora cuando el heredero del Marquesado va a sufrir las consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 459 de La Promesa que se emite hoy, jueves 7 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo los Marqueses de Luján, después de todo, parece que han optado por dar su brazo a torcer con Manuel. El joven se siente verdaderamente aliviado, y eso que no tiene ni la menor idea de qué va a pensar Jana respecto a esta situación.

Aunque lo intenta, María Fernández es absolutamente incapaz de dejar de pensar en la situación con Salvador. Es entonces cuando alguien aparece en el momento indicado para ayudarla a encontrar la salida. Santos empieza a moderar su actitud con Ricardo, pero no tarda en darse cuenta de que no va a poder aguantar mucho más tiempo fingiendo.

Lejos de que todo quede ahí, Curro ha tomado la contundente decisión de sincerarse, como nunca, con Martina respecto a sus sentimientos. De esta forma, los dos ponen punto y final a sus constantes vaivenes amorosos. La Duquesa de Carril aparece en palacio tras una sonada y larga ausencia. Los motivos que ha dado no terminan de convencer al personal. ¿Qué hay detrás de su situación? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.