La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 25 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 535 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Cruz se ha dado cuenta de que Ángela está empezando a hacer y deshacer en palacio. La Marquesa de Luján ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dejar las cosas claras a la muchacha, mientras que Curro no termina de creer la historia de que van a casarle con una rica heredera. Ángela tiene en su poder las pruebas para poder abrir los ojos al joven antes de que sea demasiado tarde.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo María Fernández no estaba del todo convencida por la impactante revelación de Samuel. El sacerdote, por si fuera poco, no tarda en ingeniárselas para demostrar la verdad, sin importarle en absoluto las consecuencias. Como no podía ser de otra manera, la mancha de sangre continúa siendo una grandísima incógnita para Jana, mientras esta situación está suponiendo un enorme riesgo para ella. Al fin y al cabo, si consigue resolver este misterio, podrían salir a la luz otras tantas informaciones que podrían marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Por si fuera poco, Manuel se niega en rotundo a seguir escondiendo sus verdaderas intenciones. Así pues, se reúne con el Marqués de Luján para hacerle saber que su objetivo es abandonar el palacio junto a su mujer, y hacerlo a la mayor brevedad posible.

¿Qué sucede en el capítulo 536 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 26 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Martina y Catalina han dado el paso de cambiar su opinión respecto al futuro de la finca. Es más, han decidido vender, tal y como Alonso quería que hicieran. Aun así, este paso ha llegado demasiado tarde.

Jana, siguiendo los consejos de Ramona, da el importantísimo paso de hablar personalmente con Leocadia, que le da numerosas pistas para que pueda llegar a comprender qué le ocurrió a Dolores. Pía, tras la amenaza de Santos de contar toda la información que tiene en su poder sobre la muerte del barón, se reúne personalmente con las implicadas.

Y lo hace para que sigan guardando silencio. Todo ello mientras la presencia de Ana en palacio continúa generando numerosas complicaciones personales y profesionales en la trabajadora. Ángela, por fin, consigue saber con qué familia pretenden Cruz y Lorenzo casar a Curro. ¡Se queda verdaderamente impactada! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.