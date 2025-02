No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 24 de febrero hemos podido disfrutar del capítulo 534 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, hemos sido testigos de cómo Manuel tiene un tenso enfrentamiento con su madre después de no negar su rechazo tanto por Jana como por su hijo. Por si fuera poco, Manuel ha intentado recuperar su trabajo en la aeronáutica, mientras que Samuel confiesa a María Fernández toda la verdad respecto a sus orígenes. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la doncella de los Marqueses de Luján no cree en su palabra.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Ángela ha escuchado a la Marquesa hablando por teléfono. Por lo tanto, de una vez por todas, ha confirmado que quieren casar a Curro con una rica heredera. Por si fuera poco, la joven ha aprovechado para advertir a Martina sobre las intenciones de sus tíos. Ana no termina de ser aceptada por los miembros del servicio, por lo que Ricardo da el importantísimo paso de defenderla. Además, Ana se muestra más que decidida a recuperar su vínculo con Ricardo pero, para lograrlo, tanto ella como Petra hacen ver a Santos que la culpable de esta situación es Pía. Las cocineras deciden preparar los conejos que cazó Marcelo, mientras que Jana parece haber encontrado una nueva forma de seguir adelante con su investigación. Y todo para tratar de averiguar a quién pertenece la sangre que hay en la alfombra que encontró.

¿Qué sucede en el capítulo 535 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 25 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Cruz se ha dado cuenta de cómo Ángela ha empezado a hacer y deshacer en palacio. Así pues, no tarda en aprovechar la ocasión para dejar las cosas muy claras a la joven, para evitar que todo se complique más.

Lejos de que todo quede ahí, Curro se niega en rotundo a creer la historia de que van a orquestarle un matrimonio con una rica heredera. A pesar de todo, Ángela tiene las pruebas suficientes para hacerle abrir los ojos. María Fernández no estaba del todo convencida con la confesión de Samuel, pero el cura hace todo lo que está en su mano para demostrar que lo que le ha dicho es verdad.

Jana sigue intrigada, puesto que no tiene ni la más mínima idea de a quién pertenece la mancha de sangre, mientras que la ex doncella sabe que si resuelve este misterio podrían resolverse otros tantos. Lejos de que todo quede ahí, Manuel se niega en rotundo a esconder sus intenciones. Tanto es así que se reúne con su padre para hacerle saber que quiere marcharse del palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.