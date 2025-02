No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega. El pasado viernes 21 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 533 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo la revelación de Ángela parece tener muy poco efecto en Curro, puesto que la reacción del joven no es la que ella esperaba, ni muchísimo menos. Alonso y Catalina, por su parte, continúan sin llegar a un acuerdo por la fina. A pesar de todo, parece que la intervención de Jacobo haga que Martina, finalmente, empiece a plantearse la posibilidad de decantarse por una de las dos opciones.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Samuel se da cuenta de que María Fernández continúa evitándole. Dadas las circunstancias, al sacerdote no le queda más remedio que confesar una verdad que la doncella no espera, ni mucho menos. La Marquesa de Luján es incapaz de aguantar a Jana. Es más, se siente profundamente molesta por el hecho de que la ex doncella haya tenido el atrevimiento de llevar a Ramona a La Promesa. Es algo que no está dispuesta a tolerar, bajo ningún concepto. Tanto es así que la Marquesa de Luján se ha puesto firme respecto a este asunto, dejando claro que no quiere aguantar más visitas indeseadas. Por si fuera poco, Catalina continúa adelante con su embarazo, mientras que sigue lidiando con los graves problemas económicos que está atravesando la familia. Es más que evidente que no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 534 de ‘La Promesa’ que se emite en hoy, lunes 24 de febrero?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española. Así pues, vamos a poder ver cómo Manuel tiene un tenso enfrentamiento con su madre. Ella, lejos de calmar las aguas, asegura que no solamente siente rechazo por Jana, sino también por el hijo que está esperando.

Por si fuera poco, Manuel toma la firme decisión de intentar recuperar su trabajo en la aeronáutica, mientras que Samuel confiesa a María Fernández toda la verdad sobre sus orígenes. Ella se niega a creer ni una sola de sus palabras. Ángela, por su parte, ha escuchado a Cruz hablando por teléfono, lo que confirma sus sospechas sobre su intención de casar a Curro con una rica heredera.

Lejos de que todo quede ahí, Ana se muestra más que decidida a recuperar su relación con Ricardo, por lo que tanto ella como Petra hacen ver a Santos que la persona que está siendo un impedimento para hacer esto posible es Pía. Jana ha encontrado una nueva línea de investigación para saber a quién pertenece la sangre de la alfombra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.