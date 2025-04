No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Tras el apagón del pasado lunes, TVE tomó la decisión de emitir un doble episodio. Así pues, el pasado martes 29 de abril, pudimos disfrutar de los capítulos 584 y 585 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Por lo tanto, hemos sido testigos de cómo Catalina tiene muy claro que quiere casarse con Adriano, por lo que no tarda en comunicárselo a su padre. El Marqués de Luján, para sorpresa de muchos, opta por darles su bendición. Toño hace saber a su madre que, si no quiere ayudarle, que al menos no le ponga piedras en el camino. Lorenzo se queda descolocado ante el anuncio del regalo de Ayala, por lo que no puede evitar esperarse lo peor.

Pía y Curro siguen investigando la posible implicación del Capitán de la Mata en el asesinato de Dolores, mientras que Ricardo pide perdón a Rómulo por su tenso desencuentro. Alonso descubre el verdadero motivo del repentino viaje de Martina, por lo que no puede evitar estallar en su contra. A la joven no le queda más remedio que admitir la realidad, lo que provoca un enorme revuelo en Luján. Petra logra que Alicia empiece a abrirse con ella, mientras que Manuel tiene un tenso enfrentamiento con Alonso, y todo por su diferencia de criterios respecto a Catalina y a él. Simona y Toño continúan sin arreglar sus diferencias, hasta tal punto que Emilia ha comenzado a interesarse por esta situación. Rómulo sigue esquivando a la enfermera, pero se ve en la obligación de confesar un secreto que tiene relación con ella. Todo ello mientras, finalmente, llega a Lorenzo el misterioso regalo del Conde de Ayala.

¿Qué sucede en el capítulo 586 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 30 de abril?

La llegada a palacio de Eugenia ha desconcertado a todos. Por su estado, la familia Luján ha tomado la decisión de ocultarle los últimos acontecimientos. Es por eso que Curro recupera, de forma provisional, su posición de señorito en la familia. Toño y Manuel han hecho cuentas, y se han dado cuenta de que van a necesitar muchísimo dinero para llevar a cabo su proyecto.

Alonso, por su parte, siente que Leocadia va a poder verse salpicada por la boda de Catalina y Adriano. Es por eso que el Marqués toma la decisión de prohibir el enlace, por el bien de su invitada. Petra comienza a investigar sobre el trabajo que Ana dejó en la panadería para poder hacerle llegar esa información a una amiga.

El tenso desencuentro entre Rómulo y Emilia no ha tardado en llegar a oídos del servicio, por lo que todos empiezan a preguntarse qué ha podido ocurrir, exactamente, entre el mayordomo y la enfermera. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.