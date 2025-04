No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 25 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 583 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la confesión de Catalina a su padre, el Marqués de Luján, tiene graves consecuencias por su parte, pero también por alguien completamente inesperado. Petra continúa acercándose a Alicia, y lo hace poco a poco y con paso firme. Es más, lo hace con una sensibilidad que pocas veces hemos visto en ella. Es un hecho que, contra todo pronóstico, han conectado de verdad.

Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Ricardo se siente destrozado por la marcha de Santos. Es más, es consciente de que le está costando mucho gestionar este adiós. Hasta tal punto que, contra todo pronóstico, acaba teniendo un tenso enfrentamiento con Rómulo, su gran amigo. Toño continúa haciendo todo lo que está en su mano para tratar de evitar a Simona, su madre. A pesar de todo, la cocinera se niega en rotundo a desistir, aprovechando cada oportunidad que se le presenta para acercarse a su hijo. ¡No va a parar hasta conseguir su objetivo, por mucho que le cueste! Lejos de que todo quede ahí, Pía y Curro no tardan en darse cuenta de que su plan con Rufino ha ido más lejos de lo esperado, y que las consecuencias podrían ser más graves de lo que imaginan. ¿Lograrán encontrar las respuestas que necesitan antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en los capítulos 584 y 585 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 29 de abril?

Tras el apagón del pasado lunes 28 de abril, los espectadores por fin van a poder disfrutar de dos nuevas entregas de esta serie diaria. De esta manera, van a ser testigos de cómo Catalina tiene cada vez más claro que quiere casarse con Adriano, y no tarda en comunicárselo al Marqués de Luján. Alonso opta por darles la bendición.

Toño ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir a su madre que, si no está dispuesta a ayudarle, por lo menos no le ponga trabas al hablar mal de él al hijo de los Marqueses de Luján. Lorenzo está profundamente preocupado tras el amenazante anuncio del regalo del Conde de Ayala, puesto que no puede evitar temerse lo peor.

Lejos de que todo quede ahí, Ricardo pide perdón a Rómulo tras su enfrentamiento, mientras todos continúan sin palabras ante el inesperado cambio de actitud que está teniendo Petra. Los peores presagios de Jacobo se cumplen, mientras que el Marqués ha descubierto el verdadero motivo del repentino viaje de Martina. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.