La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. ¡No está dejando indiferente a nadie! El pasado martes 4 de marzo hemos podido disfrutar del capítulo 540 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo, finalmente, Pía ha confesado a Rómulo que fue ella la que acabó con la vida del Barón de Linaja. Como era de esperar, el mayordomo quiere saber quién la ayudó, pero ella se niega a compartir esa información. Jacobo miente a Martina sobre las intenciones de los Marqueses, convenciéndola de seguir adelante con la boda. Aun así, la joven se sincera con Ángela respecto a las dudas que tiene.

Leocadia tiene un tenso enfrentamiento con la Marquesa de Luján respecto a su matrimonio, insinuando que se casó con engaños. Jana hace saber al servicio que se irá a Italia con Manuel, mientras que Marcelo anuncia a Vera y Teresa que se marcha de palacio por miedo a ser descubierto. Catalina, por su parte, sorprende al padre Samuel robando un jarrón. Como es de esperar, no duda en confrontarle. Por si fuera poco, Teresa y Jana descubren finalmente cómo abrir el pasadizo secreto, por lo que se muestran verdaderamente felices al ser conscientes de que están cada vez más cerca de resolver este impactante misterio. Jana confirma a Curro que tiene serias sospechas de que Cruz acabó con la vida de Tomás. Por si fuera poco, la ex doncella cree firmemente que no actuó sola, sino que contó con la ayuda de una de las personas de su máxima confianza.

¿Qué sucede en el capítulo 541 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 5 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Curro y Jana consiguen escapar justo antes de que Cruz llegue a su habitación. La Marquesa, ajena a lo que está ocurriendo, trata de acercarse a Jana. A pesar de los esfuerzos, la ex doncella se niega en rotundo a entrar en su juego.

Alonso busca en Manuel algo de consuelo tras los constantes enfrentamientos que está teniendo con su mujer. Es más, siente una profunda envidia al ver lo felices que están Manuel y Jana. Marcelo ha hecho pública su decisión de marcharse de palacio, mientras que Ana regresa para reencontrarse con su hijo.

Catalina ha logrado impedir que Samuel robe un jarrón de la sala, pero se niega en rotundo a quedarse de brazos cruzados. Así pues, la hija del Marqués convoca tanto al sacerdote como a María Fernández para tomar las medidas pertinentes y evitar que la situación vuelva a repetirse. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.