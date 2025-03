No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es espectacular! El pasado lunes 3 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 539 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo la decisión que ha tomado Manuel de marcharse de palacio cae como una auténtica bomba en la familia Luján. Y siendo honestos, no es para menos. Hasta tal punto que Cruz no duda un solo segundo en ensañarse con Jana, culpándola de la decisión tan drástica que ha tomado su hijo. Como no podía ser de otra manera, esta situación genera un nuevo conflicto entre los Marqueses de Luján.

Al fin y al cabo, Alonso y Cruz protagonizan uno de los desencuentros más impactantes que hemos presenciado hasta la fecha. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo llega el momento más que perfecto para que los trabajadores de palacio tomen una de las decisiones más complejas de su vida. Y es que doncellas, lacayos y cocineros tienen que decir si siguen trabajando para los Marqueses de Luján a pesar de que son conscientes de que no van a cobrar su sueldo por tiempo indefinido. Por si fuera poco, Catalina continúa teniendo serias sospechas de las verdaderas intenciones de Jacobo. Tanto es así que toma la firme decisión de sincerarse con Martina sobre sus dudas. Samuel se muestra dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a los necesitados, pero la actitud del cura acaba generando muchas sospechas en María Fernández.

¿Qué sucede en el capítulo 540 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 4 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Pía ha confesado a Rómulo que fue ella la que acabó con la vida del Barón de Linaja. El mayordomo, por su parte, quiere que le cuente quién la ayudó, pero ella se niega en rotundo a desvelar esa información.

Jacobo da el paso de mentir a Martina respecto a las intenciones de los Marqueses de Luján. Es más, la convence para seguir adelante con la boda. A pesar de todo, Martina reconoce a Ángela que tiene serias dudas sobre este paso. Leocadia tiene un tenso enfrentamiento con Cruz sobre su matrimonio, insinuando que se casó con engaños.

Lejos de que todo quede ahí, Marcelo informa a Teresa y Vera de su marcha de palacio por miedo a ser descubierto. Catalina deja sin palabras a Samuel al pillarle robando un jarrón. Teresa y Jana descubren cómo abrir el pasadizo secreto, mientras que la ex doncella confiesa a Curro que está convencida de que Cruz acabó con la vida de Tomás. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.