La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 29 de enero pudimos disfrutar del capítulo 516 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta hemos visto cómo Alonso, tras constatar que Lorenzo no defiende a la familia, tiene un tenso enfrentamiento con él. El capitán aprovecha para hacer al Marqués una sorprendente propuesta, provocando que reconsidere su relación con él. Leocadia ha hecho una importantísima petición a su hija: que abandone el palacio de los Marqueses de Luján a la mayor brevedad posible. Ángela, por su parte, tiene claro que no va a seguir obedeciendo a su madre. ¡Ni muchísimo menos!

El doctor Ferrer ha permitido a Catalina levantarse, por lo que la joven comienza poco a poco a recuperar su vida. Eso sí, todos acuerdan ocultarle por el momento la terrible situación económica que está atravesando la familia. Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria han podido comprobar que la pasión entre Samuel y María Fernández aumenta de forma considerable, aunque la doncella trata por todos los medios de luchar contra sus sentimientos. La Marquesa de Luján continúa negándose en rotundo a ceder el palacio de su padre a Catalina. Es más, no duda en arremeter contra su hijo Manuel al acusarle de no tener la suficiente ambición. Vera, lejos de dejar a un lado su investigación, continúa preguntando sobre una tal Lola. Todo ello intentando no levantar sospechas sobre Pía.

¿Qué sucede en el capítulo 517 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 30 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Lorenzo insiste en ser él quien preste dinero a los Marqueses de Luján para tratar de solventar sus problemas económicos. Todos deberán decidir si se arriesgan a contar con él para tratar de superar este bache o buscan otras opciones antes de que sea demasiado tarde.

Ángela se ve obligada a enviar una carta confidencial, mientras que la señorita confiesa a María Fernández para esa misión. La doncella se muestra más que dispuesta, pero no tanto a hablar con Samuel respecto a lo que ocurrió entre los dos. Ricardo intenta acercar posturas con su hijo pero, a pesar de los esfuerzos, nada sale como espera. La Marquesa, finalmente, se ha enfrentado al fotógrafo de la boda de su hijo para descubrir quién le contrató. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.