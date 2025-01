La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 28 de enero pudimos disfrutar del capítulo 515 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, hemos podido ver cómo Curro se ha quedado verdaderamente sin palabras al reencontrarse con Martina después de tanto tiempo. Cruz se exaspera cuando el fotógrafo falta a su cita, mientras empieza a plantearse el motivo por el que Leocadia tiene tanto poder. Santos continúa inmerso en aclarar todos y cada uno de los detalles de su pasado, mientras que Ricardo sigue negándose a tener un careo con Ana. Y todo porque es consciente de las posibles consecuencias de esta situación tan dolorosa y tensa.

Pero no todo queda ahí, ya que Jana no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado con su suegra. No solamente tiene un desencuentro, sino que le deja las cosas muy claras. Es el momento de coger las riendas de la situación sin importar en absoluto las consecuencias. Por si fuera poco, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo el Duque de Carril no ha dudado un solo segundo en ponerse en contacto con el Marqués de Luján. Todo ello mientras Lope, Marcelo, Vera y Teresa se han dado cuenta de que su suerte empieza a acabarse y de que el tiempo está empezando a jugar en su contra.

¿Qué sucede en el capítulo 516 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 29 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Alonso, tras constatar que Lorenzo no defiende a la familia como era de esperar, tiene un tenso enfrentamiento con él. Eso sí, una inesperada oferta del capitán hace que el Marqués de Luján reconsidere su relación con él.

Leocadia no ha dudado un solo segundo en pedir a su hija que abandone el palacio, pero Ángela se niega en rotundo a seguir obedeciendo a su madre. El doctor Ferrer, finalmente, ha permitido a Catalina que pueda levantarse y, por ende, seguir con su día a día. Eso sí, todos intentan ocultarle la delicada situación económica de la familia.

La pasión entre Samuel y María Fernández comienza a ser irrefrenable, aunque la doncella continúa luchando contra sus sentimientos. La Marquesa de Luján mantiene su negativa a ceder el palacio de su padre a Catalina, mientras acusa a Manuel de no tener la ambición que esperaba. Vera, por su parte, decide preguntar sobre una tal Lola, lo que provoca que Pía empiece a sospechar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.