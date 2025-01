No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de enero pudimos disfrutar del capítulo 514 de La Promesa. Así pues, los espectadores pudimos ver cómo Manuel no ha dudado un solo segundo en defender a Jana de su familia tras hacer público su embarazo. Como no podía ser de otra manera, Leocadia ha dado el paso de mostrarles su apoyo. El joven matrimonio siente un profundo pesar al ser conscientes de que los Marqueses no comparten su felicidad. Cruz, finalmente, ha descubierto quién es el fotógrafo que capturó las imágenes en la boda.

De esta forma, quiere hacer todo lo que esté en su mano para que le haga saber quién les ha traicionado de la peor manera. Lejos de que todo quede ahí, Alonso comunica a Catalina que Cruz se niega en rotundo a cederle el palacio de Cádiz. Aun así, no se da por vencido a la hora de intentar convencerla. Marcelo y Lope han enseñado a Teresa y Vera todas y cada una de las cartas que han encontrado en la habitación secreta. Evidentemente, dan el paso de leerlas para descubrir su información. Santos continúa enfrentado a su padre, mientras que María Fernández ha hecho a Jana una sorprendente confesión que le ha desgarrado, por completo, el corazón. La mujer de Manuel ha animado a Curro a acudir a la fiesta con Ángela. Contra todo pronóstico, los jóvenes acaban pasándoselo en grande. A pesar de los esfuerzos, parece que un inesperado encuentro consigue cambiarlo todo.

¿Qué sucede en el capítulo 515 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 28 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo el hecho de ver a Martina después de mucho tiempo ha sido un completo impacto para Curro. La Marquesa de Luján se desespera al ser consciente de que el fotógrafo ha faltado a su cita, mientras no puede evitar plantearse el verdadero motivo por el que Leocadia tiene tanto poder.

Santos continúa haciendo todo lo que está en su mano para tratar de aclarar ciertos detalles de su pasado, pero Ricardo se niega en rotundo a tener un careo con Ana. Jana, por su parte, tiene como objetivo continuar dando la cara con su suegra. De hecho, la ex doncella no tarda en aprovechar la ocasión tras un nuevo desencuentro con Cruz.

El duque de Carril ha dado el paso de volver a ponerse en contacto con Alonso, mientras que Lope, Marcelo, Vera y Teresa se han dado cuenta de algo sorprendente, y es que el tiempo ha empezado a jugar en su contra. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.