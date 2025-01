No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 24 de enero pudimos disfrutar del capítulo 513 de La Promesa. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Ángela desvela a Leocadia los verdaderos motivos de su llegada al palacio de los Marqueses de Luján. El plan de Manuel de avisar a Adriano no sale como esperaba, ni mucho menos. Catalina ha dado el paso de acudir a Jana para pedirle un favor verdaderamente sorprendente y muy especial. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han visto cómo María Fernández sigue desviviéndose por Samuel. Algo que no ha pasado desapercibido para Jana y Teresa, ni mucho menos, al ser testigos de cómo la doncella continúa volcándose en cuerpo y alma con el sacerdote. Aunque es algo que le duele en el alma, a Rómulo no le queda más remedio que avisar a los Marqueses de Luján sobre la prolongada ausencia de Santos. Al fin y al cabo, el joven no tuvo reparos a la hora de marcharse sin tan siquiera avisar. Por si fuera poco, Manuel ha querido compartir la gran noticia del embarazo de Jana con toda su familia. Como era de esperar, la reacción no tardó en llegar. ¡Tanto es así que todos se han quedado todos verdaderamente impactados y sin palabras!

¿Qué sucede en el capítulo 514 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 27 de enero?

Después de todo, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel no duda un solo segundo en defender a Jana frente a su familia tras hacer pública la noticia de su embarazo. Como no podía ser de otra manera, Leocadia decide apoyarles de forma incondicional.

El joven matrimonio no puede evitar lamentar que los Marqueses de Luján no quieran compartir su felicidad. Cruz, finalmente, ha encontrado al fotógrafo que captó las imágenes de la boda, y espera que les desvele quién les ha traicionado. Alonso ha confesado a Catalina que Cruz se niega en rotundo a cederle el palacio de Cádiz. Aun así, él le confirma que va a hacer todo lo posible para convencerla.

Marcelo y Lope enseñan a Teresa y Vera las cartas que han encontrado en la habitación secreta, mientras dan el paso de leerlas para tratar de descubrir más información. Santos sigue enfrentado con su padre, mientras que María Fernández sorprende a Jana con una desgarradora confesión. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.