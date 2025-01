No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 23 de enero, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 512 de La Promesa que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel habla personalmente con Catalina y Curro sobre el gran paso que va a dar junto a Jana. Alonso, tras perder el negocio del aceite, ha confesado a Catalina y a Manuel que tienen serios problemas económicos. Es por eso que Rómulo ha reunido al servicio con el objetivo de tomar una serie de medidas de austeridad.

Ángela no ha dudado un solo segundo en hacer saber a Leocadia que se niega en rotundo a ir a la fiesta. A pesar de todo, ella decide continuar con las gestiones. Además, ha descubierto algo verdaderamente impactante que tiene una estrecha relación con su hija. Teresa ha tomado la firme decisión de que la mejor opción es dejar de investigar qué hay detrás de la habitación secreta que han encontrado. Además, Jana y Teresa no han tardado en darse cuenta de que María Fernández está demasiado pendiente de Samuel. Es evidente que la doncella va a sufrir mucho con esta situación, y lo quieren evitar. Ricardo ha hecho una firme petición a Pía: quiere una segunda oportunidad, a pesar de todo. En cuanto a Rómulo, ha optado por dar un ultimátum a Petra para que le haga saber dónde se encuentra Santos. Ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz.

¿Qué sucede en el capítulo 513 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 24 de enero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Ángela ha confesado a Leocadia los verdaderos motivos de su llegada al palacio de los Marqueses de Luján. El plan que había elaborado Manuel para avisar a Adriano no sale como esperaba. Y todo porque Catalina acude a Jana para pedirle un gran favor.

María Fernández, cada día que pasa, siente una mayor devoción por el padre Samuel. Tanto es así que Jana y Teresa, sus grandes amigas, se han dado cuenta de que se está desviviendo por él. Aunque le duela, a Rómulo no le queda otra opción que avisar a los Marqueses de la ausencia de Santos, puesto que se ha marchado sin avisar. Manuel da el paso de confirmar a su familia que Jana está embarazada, y la reacción no tarda en llegar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.