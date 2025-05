La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en España. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 2 de mayo, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 587 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo la prohibición de Alonso a que se celebre la boda de Catalina y Adriano ha provocado que ella estalle como nunca contra su padre. Es consciente de que es prácticamente imposible pero, ¿logrará hacerle cambiar de opinión? Curro trata de hacer todo lo que está en su mano para recuperar el tiempo perdido con Eugenia tras lograr quedarse con ella a solas.

La relación de Petra con el resto de compañeros empieza a progresar de forma positiva, y todo gracias al excepcional proyecto que Samuel lleva a cabo en el refugio. La ama de llaves se siente dichosa al estar cada vez más cerca de Alicia, puesto que está consiguiendo que se abra con ella y se sincere como nunca. Ángela ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una pregunta muy concreta a Leocadia. Y todo para tratar de buscar las respuestas que necesita sobre el pasado de Curro. Es un hecho que la joven no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias. Martina decide pedir disculpas tanto a Manuel como a Catalina, a pesar de que tiene complicado su perdón tras salir a la luz el motivo de su viaje, que no es otro que haber visitado a Cruz en la cárcel.

¿Qué sucede en el capítulo 588 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 5 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Manuel ha recibido una gran cantidad de dinero del sargento Burdina que, a su vez, confiesa a Alonso y a Leocadia que la celebración del juicio de Cruz es inminente. Ángela tiene la oportunidad de conocer a Eugenia, quien no tarda en hacer saber a Curro que le parece una mujer excepcional.

Catalina y Adriano han aceptado la propuesta del Marqués de Luján de casarse en secreto, por lo que Leocadia no debe enterarse de sus planes. Además, se dan cuenta de que necesitan una madrina para que se celebre el enlace, y no tardan en encontrar en Simona a la persona indicada para ese cometido. ¡La cocinera no puede evitar emocionarse!

Pía se siente muy preocupada por la posibilidad de dejar de recibir el dinero que la Marquesa le daba para su hijo. Las doncellas no pueden evitar comentar el gran cambio que ha experimentado Petra, pero no terminan de fiarse. La ama de llaves, por su parte, ha conseguido un trabajo para Alicia, mientras que Pía pregunta a Emilia por la relación que tuvo con Rómulo en el pasado. ¿Contará toda la verdad? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.