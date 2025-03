La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 27 de marzo pudimos disfrutar del capítulo 564 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Pía no ha dudado un solo segundo en prometer a Curro que va a hacer todo lo que está en su mano para ayudarle a descubrir quién mató a Jana. A pesar de todo, es un hecho que el Capitán de la Mata no se lo va a poner nada fácil, ni mucho menos. El muchacho no duda un solo segundo en reportarse a los mayordomos, advirtiéndoles de todo lo que está por venir.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Manuel no duda un solo segundo en desahogarse, como nunca, con los ancianos. De esta forma, les hace saber cómo fueron los últimos momentos de su vida con su gran amor, que no es otra persona que Jana. Alonso consigue aprovechar la ocasión que se le ha presentado para convencer a Leocadia para que no se marche de palacio. Ella, por su parte, ha querido acercarse a Petra para convertirla en su mayor aliada. María Fernández ha recibido un toque de atención por parte de Petra, que la amenaza con echarla si no cambia de actitud. Candela lamenta que Antoñito se haya ido del refugio, mientras que Pía se molesta con Ricardo por haber acompañado a Ana a empadronarse como si fuese su marido. Catalina se ha quedado sin palabras al recibir una inesperada visita.

¿Qué sucede en el capítulo 565 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 28 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Adriano ha llegado por sorpresa a palacio, y la reacción de Catalina no es para nada la que esperaba. La joven continúa con la mente puesta en sacar adelante, a como dé lugar, el acuerdo con los arrendatarios.

Lejos de que todo quede ahí, Pía y Curro deciden unir fuerzas para buscar las respuestas que necesitan y, de esta forma, descubrir quién acabó con la vida de Jana. A Petra se le está agotando la paciencia con María Fernández, por lo que da el importantísimo paso de cumplir su amenaza de despedirla como doncella de palacio.

Leocadia toma la decisión de quedarse en La Promesa, por lo que el Capitán de la Mata trata de buscar la complicidad de la señora para unir fuerzas. Y todo para tratar de hacer la vida imposible a Curro. Antoñito parece desaparecido, pero está más cerca de lo que Lope llega a imaginar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.