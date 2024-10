No es ningún secreto que Una nueva vida se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 13 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Yusuf aparece por sorpresa en la mansión de la familia Korhan con el objetivo de pedir explicaciones a Seyran. Ella no duda en hablar personalmente con su hermana, puesto que no es capaz de entender cómo no fue capaz de llamarla para preguntar si conocía a Ferit. Suna se siente engañada y profundamente enfadada. Seyran toma una decisión de quedar a escondidas con Yusuf en una cafetería.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo la joven no ha dudado un solo segundo en hacerle una firme petición, y es que regrese a Antep para que continúe con su vida. Yusuf aprovecha la ocasión para pedirle perdón y escapar juntos. Abidin, en mitad de esa charla, aparece para recogerla. Ferit acaba enterándose de lo ocurrido, por lo que no tarda en enfadarse muchísimo con su mujer. Es más, los dos tienen una fortísima discusión en la habitación. Tanto es así que no se dan cuenta de la hora y acaban bajando tarde a cenar. Halis se enfada muchísimo y acaba perdiendo los papeles frente al resto de las familias. Yusuf sigue insistiendo con Seyran y le amenaza con publicar una fotografía de los dos si no vuelven a verse. Suna conoce al hermano de Ferit y ambos se quedan sin palabras con el otro.

¿Qué sucede en el capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 20 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Halis se ha enterado de que el chico que llamó a la mansión en busca de Seyran fue su novio durante su etapa en Antep. Así pues, no tarda en preguntar al matrimonio por este joven. A pesar de estar muy enfadado con ella, Ferit intenta proteger a su mujer haciendo saber a su abuelo que era solo su amigo.

Ferit y Seyran han acudido a una cena con sus respectivas familias en un restaurante mientras que Suna ayuda a Fuat traduciendo del francés una importantísima conversación sobre negocios. Todos se quedan verdaderamente sin palabras. Además, observamos cómo Pelin acude al mismo restaurante y pasa a saludar a ambas familias. Una situación absolutamente tensa e inesperada.

El maestro de Ferit se muestra encantado con el diseño que le llevó al taller, por lo que Halis no duda un solo segundo en elogiar a su nieto. ¡Se siente profundamente orgulloso de él! Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Seyran comunica a Ferit que, si ella no puede ver a Yusuf, él tampoco va a poder verse con Pelin. Seyran quiere estudiar y se emociona al descubrir que ha sacado muy buena nota en el examen de acceso a la universidad. Todo ello mientras, sin consultarlo con su mujer, hace saber a todo que su prioridad es hacer crecer la familia Korhan. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.