No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cada vez son más las personas que se dejan llevar por la historia de amor de Seyran y Ferit. El pasado domingo 6 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida, donde fuimos testigos de cómo Seyran tiene una fortísima discusión con Ferit y éste acaba besándola. La joven no tarda en echarle de la habitación muy alterada. Pelin, por su parte, no duda un solo segundo en colarse en la mansión de los Korhan para ver a Ferit. Dadas las circunstancias, Seyran no puede evitar sentirse profundamente desesperada. Es por eso que decide salir de la habitación para que le dé el aire, pero acaba quedándose sin palabras.

Y todo porque ve a Orhan e Ifakat juntos. ¡Tienen una relación en secreto! La familia de Seyran se ve en la obligación de mudarse a Estambul, y todo como consecuencia de las habladurías por parte de los vecinos de Antep. Todos están convencidos de la impureza de Suna tras haberse casado Seyran, que es la hermana pequeña. Debido a esta situación, Ferit pide perdón personalmente a Suna. Es más, le hace saber que eligió a su hermana porque sintió un flechazo al verla en una tienda. Como era de esperar, Suna se queda sin palabras al enterarse de que los dos ya se conocían antes de celebrar la pedida de mano. Se enfada tantísimo con Seyran que no tarda en ponerse en contacto con Yusuf para contarle toda esta información. Asuman se somete a una operación por la que tienen que extirparle los ovarios, lo que supone un duro golpe para toda la familia.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 13 de octubre?

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el capítulo de Una nueva vida que se emite esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo Yusuf aparece en la mansión de los Korhan, y todo con el objetivo de pedir explicaciones a Seyran. Ella habla personalmente con su hermana, incapaz de entender cómo no fue capaz de llamarla para preguntar si conocía a Ferit. Suna no puede evitar sentirse engañada y profundamente enfadada.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Seyran toma la firme decisión de quedar a escondidas con Yusuf en una cafetería. Así pues, le ha hecho una firme petición y es que vuelva a Antep y continúe con su vida. Él se disculpa y le pide huir juntos. Seyran no tarda en dejarle claro que ya no le quiere. En mitad de esa charla, Abidin aparece para recogerla. Como no podía ser de otra manera, Ferit se entera de esta situación y se enfada muchísimo con su mujer.

Los dos tienen una fortísima discusión en la habitación. No se dan cuenta de la hora y bajan tarde a cenar. Como no podía ser de otra manera, Halis se muestra profundamente furioso. Hasta tal punto que acaba perdiendo los papeles frente al resto de las familias. Yusuf continúa insistiendo en ver a Seyran. Es más, la amenaza con publicar una fotografía de ambos si no vuelven a verse. Ferit les pilla juntos y éste acaba pegando a Yusuf. Todo ello mientras Suna conoce al hermano de Ferit y ambos se sienten atraídos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.