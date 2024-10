La Moderna, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 263 de La Moderna donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo Rodrigo recibe la beca para sus estudios de medicina en París. Estamos ante una gran noticia para él pero, aun así, no puede evitar preocuparse por muchas cuestiones. Entre ellas, su relación con Paula. Al fin y al cabo sus caminos se van a separar y no cree que se trate de algo que, a la larga, pueda llegar a soportar. Así pues, no puede evitar en muchos escenarios tras esta noticia.

Emiliano, por su parte, se niega en absoluto a tratar de incomodar a su amigo don Fermín, que se encuentra profundamente devastado por la desaparición de su mujer. Es por eso que no duda un solo segundo en ordenar a Iván que paralice las obras de su establecimiento, puesto que ahora mismo no tiene la cabeza para centrarse en los negocios, sino en tratar de encontrar a su mujer. Lejos de que todo quede ahí, Iván se queda verdaderamente impactado al darse cuenta de que está empezando a sentir cierta conexión con Mercedes. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes ni mucho menos. Por si fuera poco, en la corrala sucede algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¿En qué consiste, exactamente? Antonia ha dejado completamente sin palabras a Pietro con una buenísima noticia: el doctor Quiroga quiere proponerle un tratamiento experimental.

¿Qué sucede en el capítulo 264 de La Moderna que se emite hoy, miércoles 30 de octubre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de la serie diaria van a poder ser testigos de cómo, tras el ultimátum de Emiliano, Maruja ha tomado la drástica decisión de no volver a ver a César Morel. Y todo para tratar de protegerlo, de alguna manera, de su marido. En cuanto a César, ha optado por dejar claro a Iván que no va a permitir, bajo ningún concepto, su competencia en relación con sus planes.

Lejos de que todo quede ahí, Paula se ha quedado verdaderamente impactada al recibir una suculenta oferta para expandir su tienda. Sería un gran punto de inflexión a nivel personal, qué duda cabe. Todo ello mientras don Fermín se ve sorprendido al recibir la llamada de la policía, puesto que tiene novedades sobre Lázara. Además, el tratamiento experimental que el doctor Quiroga ha recomendado a Antonia podría traer una consecuencia fatal en la paciente.