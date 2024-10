La Moderna, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una serie diaria que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular! El pasado lunes 28 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 262 de La Moderna. Así pues, hemos podido ver cómo Rodrigo está a punto de ser descubierto de Paula mientras se encuentra en el despacho de Emiliano, inmerso en la búsqueda de información sobre él. Éste, mientras tanto, decide hacer todo lo que está en su mano para tranquilizar a Pepita. Entre otras cuestiones, para intentar conseguir su objetivo a la mayor brevedad posible, le hace saber que está convencido de que la relación de sus hijos se va acabar más pronto de lo que pueda llegar a imaginar.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo el hijo de los Pedraza no ha dudado un solo segundo en poner en marcha su proyecto con las obras del local nocturno en las galerías. Como era de esperar, no ha tenido ningún tipo de reparo a la hora de incumplir con varias de las normas que don Fermín estableció previamente. Maruja trata por todos los medios de evitar a su marido, y lo hace con el objetivo de poder disfrutar, de una vez por todas, de su libertad con César Morel. En el salón de té, el dueño descubre que su mujer en realidad no ha estado en Los Pirineos, lo que provoca un profundo malestar en él. A pesar de todo, don Fermín se ve sorprendido al recibir una espectacular noticia de parte de su sobrina Inés. ¿En qué consiste, exactamente? ¡Va a casarse, finalmente, con Agustín!

¿Qué sucede en el capítulo 263 de La Moderna que se emite hoy, martes 29 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Rodrigo recibe la beca para realizar sus estudios de medicina en París. Parece que es una gran noticia para él, pero lo cierto es que no puede evitar preocuparse por su relación con Paula. Sus caminos van a separarse y probablemente sea algo que no va a poder soportar.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Emiliano se niega en rotundo a incomodar a su amigo don Fermín. Éste sigue profundamente destrozado como consecuencia de la desaparición de su mujer. Es por eso que no tarda en ordenar a Iván que paralice, de inmediato, las obras de su establecimiento.

En cuanto a Iván, se queda verdaderamente sin palabras puesto que no esperaba, ni mucho menos, sentir una conexión especial con Mercedes. En la corrala, observamos cómo Antonia sorprende a Pietro con una gran noticia. ¿En qué consiste, exactamente? El doctor Quiroga quiere proponerle un tratamiento experimental. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.