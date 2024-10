No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Moderna ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. RTVE ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado viernes 25 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de La Moderna en La 1 de Televisión Española. De esta manera, los espectadores han podido ser testigos de cómo Emiliano y Pepita optan por modificar su relación con sus hijos. Iván, por su parte, toma la decisión de adoptar una actitud desafiante no solamente hacia don Fermín, sino también hacia los dueños de los locales de las galerías. El objetivo no es otro que llevar a cabo su proyecto sin que, en ningún momento, se le presente ningún tipo de inconveniente.

Don Fermín siente una gran desesperación al no tener ningún tipo de noticias sobre Lázara mientras que Maruja y César han compartido un instante de intimidad en el apartamento de Morel. El dueño de Madrid Cabaret se queda verdaderamente sin palabras al recibir la visita de nada más y nada menos que Pablo Picasso. Por si fuera poco, observamos cómo Pietro ha reaccionado a la triste y dolorosa noticia que le ha dado Antonia. Tanto es así que se muestra profundamente roto. A pesar de todo, es un hecho que está tratando de sobrellevar la noticia lo mejor posible, no solamente por él sino por Antonia. Al fin y al cabo es consciente de que si él lo está pasando mal, ella aún peor. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para sacar fuerzas de donde no hay para tratar de afrontar esta complicada situación de la mejor manera posible. ¡No le queda otra opción!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Moderna que se emite hoy, lunes 28 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Rodrigo va a estar a punto de ser descubierto por Paula. Todo ello mientras trata por todos los medios de buscar información sobre Emiliano en su despacho. Éste, por su parte, se está encargando de tranquilizar a Pepita, asegurando que la relación de sus hijos se va a acabar pronto.

El hijo de los Pedraza se ha propuesto poner en marcha su proyecto con las obras del local nocturno en las galerías, incumpliendo por completo las normas que le impuso don Fermín. Maruja, por su parte, evita a su marido para poder disfrutar, de una vez por todas, de su libertad con César Morel.

En el salón de té, el dueño descubre que su mujer en realidad no ha estado en Los Pirineos. A pesar de todo, don Fermín va a recibir una grandísima noticia por parte de Inés. ¿En qué consiste, exactamente? En que su sobrina se va a casar con Agustín. No te pierdas los próximos capítulos de La Moderna, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.