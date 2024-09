Avance del capítulo de ‘Hermanos’ de hoy: Akif y Süreyya tienen una cita muy especial, y Nebahat les pilla

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, con el paso de las semanas y de los meses, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo Akif es absolutamente incapaz de confesar a Ömer que él acabó con la vida de su padre. Es por eso que opta por otra opción, que escribir todo lo que ocurrió en una carta para entregársela a Tolga. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Akif no ha tardado en hacer una firme petición al joven, y es que entregue esa carta a Ömer cuando haya muerto.

Por si fuera poco, observamos cómo Ogulcan se lleva la cazadora de Tolga a su casa con esa carta dentro. Lo que nadie esperaba es que fuese a caer en el suelo de su salón. Süreyya, por su parte, ha hecho saber a Akif que en realidad no se está muriendo y que los resultados se traspapelaron. Y no solamente eso, sino que Nebahat se negó en rotundo a contárselo. Akif, por tanto, se muestra dispuesto a que Tolga destruya la carta que escribió al descubrir que no está enfermo. El joven no la encuentra, pero se inventa que ya ha cumplido con esa petición. Gokhan no deja de gastarse el dinero de su hijo en caprichos mientras que Sarp y Ogulcan trazan un plan para hacer que Ömer suspenda. Yasmin y Ömer encuentran un trabajo juntos y comienzan una nueva etapa profesional.

¿Qué sucederá en el nuevo capítulo de Hermanos que veremos esta noche?

Este martes 10 de septiembre, a partir de las 22:50 horas, disfrutaremos de una nueva entrega de esta ficción turca. De esta manera tan concreta, los espectadores verán como la madre de Cansu continuará tratando de impresionar a Orhan al pensar que tenía opciones con él, pero acabará sintiendo que no es algo recíproco.

Por si fuera poco, se mostrará profundamente celosa de Sevval y acabará confesando a Orhan que le sigue queriendo como el primer día. Akif hará saber a Nebahat que querrá poner sus asuntos en orden antes de marcharse. Así pues, le dará unos papeles del club para que los firme, pero en realidad se trata de un pagaré de unos 20 millones de dólares. Akif y Süreyya disfrutarán de una cita muy especial, pero Nebahat les pillará. No tardará en agredir a Süreyya y recriminará a su marido que, sin ella, no sería nada.

Akif responderá que, por la mañana, firmó varios papeles y confesará que ha colado un pagaré de 20 millones de dólares a su nombre. Nebahat se quedará impactada y no tardará en llorar muchísimo. ¡Maldecirá a ambos como nunca! Gokhan pagará dinero a una chica del colegio para que consiga romper, de una vez por todas, la relación entre Aybike y Berk. Cansu se quedará en shock tras encontrar la carta con la confesión de Akif respecto a la muerte del padre de los protagonistas de esta historia. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.