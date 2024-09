‘Hermanos’, capítulo de hoy: Cansu descubre las mentiras de Akif

Las series turcas siguen siendo uno de los platos fuertes de la programación de Antena 3, que sigue viendo como Hermanos es una de las ofertas favoritas en las noches de los lunes y los martes cada semana. En capítulos anteriores, Akif continuó con sus planes de vivir la vida hasta el último segundo con Nebahat después de que le diesen un terrible diagnóstico sobre su salud, aunque todo resultó ser una mentira para evitar que decidiese volver con Sureya. Pero ahí no acaban las revelaciones para los espectadores, ya que Akif también ha llegado hablar con Ömer de la muerte de su padre, algo que ocurrió durante un forcejeo con él tras una pelea, aunque en el último momento decidió cortar su confesión y decir que no recuerda nada tras la pelea.

En el capítulo de hoy lunes de Hermanos, Akif toma la decisión de confesar, pero lo hará mediante una carta que Tolga tendrá que guardar hasta su muerte, momento en el que se la deberá dar a Ömer. Este deseo no se cumplirá, ya que el cáncer que le fue diagnosticado es completamente falso, pero Oğulcan se llevará la cazadora de Tolga a casa con la carta en el bolsillo, que caerá al suelo cuando la deja en el salón.

Se descubrirá la verdad sobre la enfermedad

En las últimas semanas la vida de Akif ha sido un infierno, por lo que ha querido arreglar todos los malos actos que ha cometido en el tiempo, pero Sureya ha confesado que todo se debió a un problema con los diagnósticos y que Nebahat decidió aprovechar la situación no contarlo para retenerle a su lado. Al saber la noticia de que no morirá, pedirá a Tolga que destruya la carta de su confesión, pero al perderla decide inventarse que ya la hizo, aunque es completamente mentira y no sabe dónde está.

Por otro lado, los espectadores de Hermanos descubrirán que Gokhan no está teniendo ningún tipo de cuidado y está gastándose el dinero de su hijo en caprichos sin control. Por último, Oğulcan y Sarp cambiarán los nombres de un examen para fastidiar provocar que Ömer suspenda, una jugada que le pondrá en problemas y no le sentará nada bien, aunque por fin vivirá una alegría al conseguir junto a Yasmin trabajo juntos en una tienda de ropa.