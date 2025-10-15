No es ningún secreto que La Agencia se está convirtiendo en una de las series que más está dando de qué hablar en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado miércoles 8 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 5 de La Agencia en Telecinco, donde pudieron ver cómo Hiba Abouk llegaba a Rebecca Talent. A pesar de que está profundamente feliz por el nuevo proyecto que tiene entre manos, lo cierto es que todo queda en un segundo plano por un pequeño detalle que llevará al equipo al límite. Especialmente a Óscar, que se ve en la obligación de trabajar mano a mano con la actriz para tratar de solucionar este asunto a la mayor brevedad posible. Además, Óscar trata de animar a Valeria y Gabi a tener una cita.

Lo cierto es que no se desarrolla de tal manera, pero sí que hay muchos que están convencidos de que ese encuentro va mucho más allá del ámbito laboral. De hecho, Maribel no tiene reparos a la hora de decir lo siguiente a Gabi: «Hombre, un poco cita sí que puede parecer». Además, aprovecha la ocasión para animar al representante a que rehaga su vida: «Hazme caso… Una nueva ilusión». Por si fuera poco, se ve las caras con Andrea fuera de la agencia, y lo hace con un objetivo muy concreto, que es hacer creer a sus padres que todo sigue igual y que no ha pasado nada entre ellos. Algo que, a priori, no va a ser sencillo, ni mucho menos. Sobre todo durante una cena, en la que ambos van a tener que pasar varias horas fingiendo que continúan juntos.

¿Qué sucede en el capítulo 6 de ‘La Agencia’ que se emite hoy, miércoles 15 de octubre?

De esta manera tan concreta, en esta nueva entrega de la serie de Telecinco, seremos testigos de cómo Belén Écija, hija de Belén Rueda, llega a Rebecca Talent con una gran noticia: va a tener su primer papel protagonista. Por lo tanto, sin pensárselo dos veces, llama a su madre. ¡Está muy emocionada!

A pesar de todo, Belén Rueda no va a dudar en visitar a Gabi, su agente de confianza, para transmitirle la enorme preocupación que siente por su hija. En cuanto a Ismael, no tarda en descubrir que Laura tiene en su casa una carpeta con fotografías y recortes de su padre, Matías Alvarado. Algo que le dejará descolocado: «¿Qué es esto?», alcanza a preguntar.

Gabi, por su parte, va a insistir a su madre para que lea la carta que Valeria le envió hace años. Además, hará una inesperada visita a su nueva compañera en su cara. No te pierdas los próximos capítulos de La Agencia, la exitosa serie semanal que podemos disfrutar cada miércoles en Telecinco.