El pasado 19 de julio First Dates regresó a Cuatro y lo hizo de la mano de nuevos solteros en busca de su media naranja. Un encuentro donde el público pudo ver citas como la de Sergio y Cristina, la cual estaba destinada al fracaso desde el primer minuto.

El joven, originario de Ávila, se presentó en el programa de Carlos Sobera con el objetivo de encontrar a una chica con la que asentar la cabeza y que sea aventurera. Fue entonces cuando conoció a Cristina, una joven un poco introvertida que también busca algo serio.

Nuestros solteros y solteras están dispuestos a encontrar el amor en verano ❤️ Disfruta de las citas más refrescantes en #FirstDates18J en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/14tTHThWRZ — First Dates (@firstdates_tv) July 18, 2023

Tras pasar a la mesa, Sergio le preguntó a su cita a qué se dedicaba. Una cuestión cuya respuesta por parte de la joven no le hizo nada de gracia. «Invéntate algo, pero no digas el carnet de conducir… Así vamos muy mal», señaló el soltero. Pero, además de estudiar para el carnet de conducir, Cristina le dijo que quería formarse como cocinera.

A lo largo de la velada, el joven le explicó que era una persona un poco fiestera y atrevida, cualidades en las que no coincidió en nada con ella. «No creo que me pueda seguir la corriente. La veo reservada y cortada. Yo con una persona sosa no puedo estar», afirmó Sergio. Posteriormente, la madrileña le explicó que había sido entrenadora de baloncesto y que ahora busca equipo.

«Ella está esperando a que venga un equipo a buscarla. Si es algo que te gusta, hay que luchar a muerte. No puedes estar parada toda la vida», declaró el soltero. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Cristina pensó que su acompañante había quedado muy a gusto con el encuentro, por lo que le dijo sí a una segunda cita. Pero, nada más lejos de la realidad. «Me ha faltado a una chica que sea una cabra loca, a la que le guste hacer locuras», sentenció Sergio.