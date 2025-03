Supervivientes 2025 ha cumplido sus primeros 10 días de vida. El popular reality de supervivencia se ha convertido en una de las joyas de la corona de Mediaset España. Por ello, la emisión de su nueva temporada ha tenido a todos completamente expectantes. Y es que, nuevas celebridades se han unido al formato con el objetivo de vivir la aventura más salvaje de sus vidas. Un reto que se propuso Beatriz Rico, pero que no pudo llevar a cabo debido a que le era imposible conciliar el sueño en Honduras. Debido a ello, la actriz decidió abandonar la experiencia y la organización optó por recurrir a su siguiente as bajo la manga: Carmen Alcayde.

La presentadora y colaboradora televisiva se ha convertido en el nuevo fichaje de la edición tras el abandono de Rico. Una incorporación completamente inesperada que fue anunciada la pasada noche, 16 de marzo, durante la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras. «Ha llegado el momento de descubrir al nuevo concursante de Supervivientes y ella es Carmen Alcayde», comunicaba Sandra Barneda. De esta manera, la colaboradora se presentaba en pantalla, completamente emocionada, de poder anunciar que había sido elegida para esta temporada.

«Cambiar el invierno de Madrid, por esta pasada de sitio que es un paraíso, estoy muy emocionada, ya veremos lo que me espera. Lo siento por Beatriz Rico porque me encantaba también, pero me siento muy afortunada de estar aquí», dijo al conectar con la presentadora del programa. Respecto a sus miedos, Alcayde se sinceró.

«Tengo miedo a las alturas y a los bichos», confesó. Pero, a pesar de ello, la colaboradora televisiva dejó claro que eso no le iba a impedir vivir la aventura de Supervivientes. «Vengo con ganas de helicópteros, con ganas de bichos, quiero ser amiga de los animales, voy de este palo, no sé lo que me va a durar», explicó.

Tras ello, Barneda le comunicó que podía subirse al helicóptero para comenzar su aventura. Una indicación que Carmen Alcayde no tardó en ejecutar. Pero, fue en el aire, mientras volaba por los Cayos Cochinos, cuando sus inseguridades salieron a la luz. «Se me ha ido el ‘coach’ a tomar por c*, no soy tan valiente. Tengo las pulsaciones a tope, igual hay tiburones y les tengo mucho miedo. Que me lo pongan muy bajo, me da igual quedar mal, como a la Pantoja», dijo.

Carmen Alcayde dedica su salto

Antes de proceder y realizar su esperado salto del helicóptero, Carmen Alcayde quiso dejar claro a quién se lo dedicaba. «Como valenciana, me encantó el salto de Borja, suscribo todo lo que dijo y quiero añadir en mi dedicatoria a todos los voluntarios que vinieron en la DANA de todas las partes de España y del mundo a pringarse de barro y sacarnos adelante. Sin vosotros no lo habríamos conseguido», señaló con emoción.

Lejos de quedar ahí, la colaboradora quiso dedicarle también el salto a su familia, a su pareja y, especialmente, a sus hijos. «Esto es por vosotros, mamá va a intentar sobrevivir, pero vosotros sacad buenas notas y estudiad», dijo. Fue entonces cuando saltó al mar y confirmó su participación en el programa de Telecinco.