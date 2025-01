Se trata de una de las semanas más esperadas por los más fieles seguidores de Eurovisión en nuestro país. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Benidorm Fest 2025. Estamos inmersos en la cuarta edición y, un año más, Happy FM se ha desplazado a la ciudad alicantina para cubrir este certamen que, desde luego, no deja indiferente a nadie ni mucho menos. Cada vez son más las personas que se animan a visitar Benidorm en estos días tan señalados, debido a la gran importancia cultural que está adquiriendo. Es más, también son cada vez más los artistas que se animan a enviar su propuesta para poder ser uno de los 16 afortunados que intentarán hacerse con el Micrófono de Bronce y, por tanto, conseguir el pase directo para representar a España en Eurovisión 2025. Un evento verdaderamente esperado que, como no podía ser de otra manera, cuenta con un escenario a la altura.

Este lunes 27 de enero, Happy FM ha podido entrar en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, recinto que alberga el Benidorm Fest, para poder ver de primera mano el escenario por el que pasarán los 16 artistas. La primera impresión no es que fuera buena, es que fue espectacular. Es un hecho que, con cada edición, todo el equipo que está detrás de este festival trata de superarse cada vez más. En este caso, han conseguido superar todas y cada una de nuestras expectativas. Debemos tener en cuenta que, a tan solo un día de celebrarse la primera semifinal, todavía estaban ultimando los detalles, ya que incluso había maniquís y simulaciones en cartón en sitios donde estará el público. Aun así, hemos podido hacernos una idea de cómo estará todo en cuestión de horas. Para empezar, la capacidad ha aumentado, puesto que los 2.300 espectadores de otros años, ahora hay hueco hasta 2.600 personas.

Algo que lo ha permitido, precisamente, el diseño triangular del escenario. Antonio Losada como director de producción de Benidorm Fest 2025 y Óscar Denia como productor del festival han charlado con la prensa. Ambos han querido dar a conocer las grandes novedades que han querido implementar en esta edición: «La dotación técnica que tenemos de cámaras son 18 cámaras: ‘cabeza caliente’ de 16 metros, un cable cam, 2 ‘steady cam’, tres cámaras autónomas, una ‘tower cam’ y el resto serán sobre pedestales para planos cortos».

En cuanto a las pantallas, Antonio añadió: «Este año hemos tirado por una pantalla vertical, en forma triangular que tiene una base de 20 metros, una altura de 11 metros y un espejo en el suelo que tiene 20 metros de anchura y 18 metros de profundidad». También ha habido grandes sorpresas en cuanto a iluminación, puesto que en Benidorm Fest 2025 no solamente se han añadido nuevos elementos sino que, incluso, habrá 515 aparatos de iluminación.

¿Por qué han escogido el diseño triangular para el escenario de ‘Benidorm Fest 2025’?

Antonio no dudó en aclararlo: «El escenógrafo tiene libertad total a la hora de crear. Otros años hemos trabajado con líneas geométricas y, bueno, este año se ha jugado también con la idea del triángulo y creo que el resultado es espectacular. Bueno, lo vais a ver. Una maravilla».

El resto de zonas del escenario del certamen alicantino

Al otro lado del escenario, y en las mismas zonas que el pasado año, encontramos la Green Room, es decir, la zona en la que se reúnen los artistas tras las actuaciones y desde donde conocen los resultados de las votaciones. Estamos ante ocho espacios poligonales con mesas, conectadas por dos pasarelas que nos llevan hasta la zona del jurado y la de las presentadoras. ¡Ya está todo preparado para disfrutar de Benidorm Fest 2025!