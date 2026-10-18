Así era la vida de Pablo Alborán antes de saltar a la fama: sus amigos fueron sus managers

Hoy llena recintos a ambos lados del Atlántico, pero hubo un tiempo en el que el público de Pablo Alborán cabía en el patio de un colegio. El malagueño, nacido en 1989, se crió entre partituras: estudió guitarra y piano desde muy pequeño y con solo diez años ya había escrito Malva, una de sus primeras canciones. Pero quienes de verdad se dieron cuenta de que aquello iba en serio fueron sus amigos. Uno de ellos le conoció en el Liceo Francés de Málaga, cuando Pablo tenía unos 13 años y, al principio, no se tomó muy en serio eso de que cantara. Hasta que un día le retó a demostrarlo. Pablo cogió la guitarra, se arrancó delante de todos y ahí empezó una amistad que el cantante sigue recordando con mucho cariño. Fue, probablemente, su primera audición, aunque entonces nadie la llamara así.

Desde entonces, su pandilla se convirtió en su primer público. Pablo cantaba en las fiestas del colegio, en carnavales y en Navidad, e incluso llegó a montar un grupo con varios amigos con el que dio algunos conciertos en el propio centro. Tanto es así, que el mismo ha llegado a definirlos en ocasiones como sus primeros «managers»: eran los que escuchaban sus canciones antes que nadie y los que le empujaban a subirse a cualquier escenario. Y fuera del colegio también hubo quien lo vio venir. Con 17 años, cuando todavía firmaba como Pablo Moreno, compartió escenario con Diana Navarro. Años después, ella recordó aquel momento en el programa ¡Qué tiempo tan feliz! con un vídeo de archivo en el que aparecía un Pablo muy delgado y con el pelo cortísimo. «Para mí es mi niño», confesó la cantante, que aseguró que ya sabía que iba a llegar lejos.

De YouTube a su propio sello

El resto llegó a golpe de vídeo. Sus canciones empezaron a circular por YouTube y, en 2010, Solamente Tú le cambió la vida. Un año después publicaba su primer disco.

Quince años después, el chaval del Liceo Francés vive uno de sus mejores momentos: está nominado al Latin Grammy a Mejor álbum pop contemporáneo por KM0, como contamos en Happy FM. Y ya prepara su siguiente paso: Sinfónico desde Abbey Road Institute, el proyecto más importante de su carrera. Será el primero que lance de forma independiente, a través de su propio sello, Sirona Music.

No es la primera vez que se pasa al formato sinfónico. En 2020 ya estrenó una versión sinfónica de Cuando estés aquí, y Londres tampoco le es ajena: en 2019 llenó el Royal Albert Hall en uno de los conciertos más importantes de su vida.