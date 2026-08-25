Así ha cambiado la vida de Luca Onestini tras dejar la televisión: es DJ y empresario

Luca Onestini fue uno de los rostros italianos que más protagonismo alcanzó en los realities de Telecinco junto a su hermano Gianmarco Onestini. Su participación en programas como Secret Story, del que se proclamó ganador, y posteriormente en GH Dúo, le permitió darse a conocer entre la audiencia de nuestro país, aunque no tardó en regresar a Italia para centrarse en nuevos proyectos profesionales. Tres años después de su despedida en España, Luca se ha convertido en el «rey de realities» en otros países mientras continúa con su faceta artística como DJ, sus negocios personales y su profesión como odontólogo.

Tras convertirse en ganador de Secret Story y consolidarse como uno de los concursantes más queridos de aquella edición gracias a su naturalidad y a su relación con Cristina Porta, Onestini participó en GH Dúo, su último gran proyecto en España. Después decidió alejarse progresivamente de las cámaras españolas, pese al trabajo que le seguía llegando en Madrid entre bolos y eventos, y regresó a Italia para desarrollar nuevas facetas profesionales. Lejos de desaparecer de los realities, encontró una nueva oportunidad en La Casa de los Famosos All Stars de Telemundo, donde en su presentación se definió con humor como «modelo, presentador, influencer, DJ y, no me podía olvidar, estrella de los reality… y, aunque no te lo creas, odontólogo». Su paso por el concurso, de 119 días de encierro entre 23 concursantes, fue muy comentado en redes, y logró llegar hasta la gran final, donde quedó como segundo finalista con un premio de 100.000 dólares, solo por detrás del ganador, el influencer dominicano «Caramelo».

De su éxito como DJ a su línea de perfumes

Su principal prioridad en los últimos años ha sido, sin embargo, la música: Onestini ha apostado con fuerza por su carrera como DJ profesional, desarrollando un estilo propio basado en la fusión de música urbana, dembow y sonidos electrónicos cercanos al techno, una propuesta que le ha permitido abrirse camino especialmente en Italia, donde actúa con frecuencia en eventos, festivales y discotecas. Esa faceta la comparte con su hermano Gianmarco, con el que ha compartido giras y llenado discotecas de miles de personas.

En paralelo, ha impulsado una línea de perfumes en colaboración con una firma italiana que se inspira en distintos rostros del país para crear sus fragancias: la suya se llama «Effimero Milano», y la promociona habitualmente en sus redes sociales, donde cada vez suma más seguidores.

Odontólogo de formación y discreto en lo sentimental

Pese a que muchos espectadores lo relacionan únicamente con la televisión, Onestini dedicó varios años de su vida a formarse en Odontología, una profesión que nunca ha abandonado del todo y que sigue considerando una de sus grandes vocaciones, compartiendo en ocasiones imágenes de esa faceta más profesional en redes.

En el terreno sentimental, tras relaciones como la que mantuvo con Cristina Porta, no ha confirmado públicamente ninguna nueva pareja, manteniendo ese aspecto de su vida en un segundo plano mientras se centra en sus proyectos profesionales.

‘Onestamente’, su nuevo reto como copresentador de pódcast

Luca Onestini continúa en el mundo de los medios, esta vez con el proyecto Onestamente, un nuevo pódcast que copresenta junto al popular comunicador italiano Raffaello Tonon, con el que pretende abordar temas de actualidad, experiencias personales y entretenimiento a través de entrevistas cercanas y con el humor como uno de sus principales ingredientes.