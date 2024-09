Ashley Park, actriz de ‘Emily in Paris’, viral al mencionar a Chanel como ganadora de ‘Eurovisión’

El mes de agosto nos ha dejado el regreso de grandes ficciones en las plataformas de streaming, de eso no cabe duda. A lo largo de las últimas semanas, los fans han tenido la oportunidad de ver los nuevos episodios de series como The Bear, Solo asesinatos en el edificio, Los anillos del poder y Emily in Paris. De hecho, esta última ficción regresó a la plataforma de Netflix de la mano de su cuarta temporada. La continuación de su historia, la cual ha sido dividida en dos partes, y que ha provocado que su elenco se encuentre en plena promoción con los medios de comunicación. Por ello, recientemente, se ha hecho viral en X (anteriormente conocida como Twitter) una entrevista de la actriz Ashley Park y Lilly Collins.

Como los fans de esta superproducción sabe muy bien, Ashley Park da vida en la trama al personaje de Mindy Chen. Como la mejor amiga de Emily Cooper, personaje de Lilly Collins, ambas estrellas han compartido grandes momentos juntas. Por ello, no es de extrañar que hayan sido entrevistadas, simultáneamente, por un popular medio de comunicación. De esta manera, ambas actrices fueron preguntadas por la actuación más icónica de Eurovisión. Una cuestión solo apta para los fieles seguidores del festival musical, el cual se emite cada año y donde se corona a la mejor voz y canción de Europa.

Como los fans de Emily in Paris saben, en la primera parte de la cuarta temporada de la serie, el personaje de Mindy Chen se encuentra preparando su actuación de cara al certamen de Eurovisión. Pues, después de todos sus esfuerzos, ella y sus compañeros de grupo representarán a Francia en el evento musical.

Por ello, la pregunta de su actuación más icónica en Eurovisión estaba fuertemente ligada con la producción de Netflix. Ante ello, la hija de Phil Collins respondió que la actuación que nunca podrá olvidar fue la de los representantes de Finlandia en Eurovisión 2024, Windows95man con la canción No rules. Sin embargo, su compañera de reparto, Ashley Park, no tuvo reparos en mencionar a Chanel y su SloMo.

La actriz quedó fascinada con la puesta en escena de la representante española, al igual que todos. Pero, aunque Chanel no se llevó la victoria del certamen, pues quedó en tercera posición, si se ganó la admiración del público. Pues, ni la californiana puede negar que, para ella, es «la ganadora de Eurovisión».

Ashley Park ha explicado a Elle que ha escogido a la representante de España porque, además, trabajó con el coreógrafo Kyle Hanagami, que es amigo suyo. «Eurovisión no es ninguna broma», comenta Lilly Collins seguidamente.

Como era de esperar la respuesta de la actriz no ha dejado indiferente a nadie. Pues, hasta la plataforma de Netflix ha compartido el momento en redes sociales con un curioso comentario. «Si Ashley Park dice que Chanel ganó Eurovisión, Chanel ganó Eurovisión», escriben con humor.