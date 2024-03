Arkano deja sin palabras a Jorge Javier Vázquez con el objeto que se ha llevado a ‘Supervivientes 2024’

Mediaset España ha vuelto a renovar su catálogo audiovisual y este pasado jueves 7 de marzo lo hizo de la mano del regreso de uno de sus concursos más esperados. Supervivientes 2024 dio el pistoletazo de salida de forma oficial a su edición y lo hizo con un maestro de ceremonias inmejorable: Jorge Javier Vázquez. Un estreno muy esperado donde la audiencia pudo conocer a concursantes como Arkano.

El rapero se ha unido a la lista de participantes oficiales de la edición y lo ha hecho con muchas ganas e ilusión. Eso sí, no ha negado su respecto a tirarse por el helicóptero. Su fichaje por el reality no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al propio presentador del formato. Arkano y Vázquez han demostrado siempre una buena relación en televisión. Por ello, y con la vuelta del catalán a la cadena, el concursante no ha dudado en sorprenderlo.

Como es habitual en el reality, cada participante escoge un objeto personal de casa que quiere llevarse al programa. Así pues, el rapero sorprendió a todos al escoger un cojín con una imagen impresa de Jorge Javier Vázquez. «Para que me acompañe, para que me proteja», comentó Arkano en el programa mientras mostraba el objeto.

El comunicador, por su parte, se quedó completamente sorprendido por el gesto del concursante. «Tengo una edad y me ilusiono, por favor», le respondió el catalán con humor. Lejos de dejarlo ahí, el artista continuó con la broma. «Ilusiónate todo lo que quieras, vamos a vivir esta aventura juntos», señaló.

Fue entonces cuando Arkano procedió a prepararse para saltar desde el helicóptero. Pero, como no podía ser de otra manera, no lo hizo sin entonar previamente algunas de sus mejores rimas. «Desde supervivientes me da la bienvenida, Jorge, empieza el viaje de nuestras vidas», dijo antes de besar el rostro de Jorge Javier en el cojín. Tras ello, procedió a dar su esperado salto para nadar hacia la isla.

El pequeño momento previo al asalto ayudó mucho al artista a aligerar los nervios por el salto. Pues, al final, logró realizarlo de una manera correcta y sin ningún tipo de riesgos. Eso sí, en redes sociales no faltaron los comentarios relacionados con el hecho de que la distancia del helicóptero con el mar fuese muy poca o no. Debido a ello, el rapero no se convirtió en el favorito por el público.

Los nominados de la semana

Arranca al aventura de Supervivientes 2024 y, como no podía ser de otra manera, también lo hacen las primera nominaciones. Así pues, Ángel Cristo, Arantxa del Sol, Aurah Ruiz y Lorena Morlote son los primeros supervivientes que se juegan su permanencia en el reality. ¿Quién será el primer expulsado de la edición? ¡Pronto lo descubriémos!