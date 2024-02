‘Supervivientes 2024’: la enfermedad que padece Arkano y que podría condicionar su paso por el reality

Mediaset España ha confirmado el regreso a su cadena principal de uno de sus concursos estrella: Supervivientes 2024. El popular reality vuelve un año más a parrilla televisiva española y el grupo de comunicación ya ha empezado ha anunciar el nombre de los primeros participantes oficiales, siendo uno de ellos Arkano.

Socialité, programa de Telecinco, ha sido el encargado de comunicador el nombre del rapero como el tercer concursante confirmado de la edición. Un anunció que ha sorprendido a todos y que se ha hecho viral en redes sociales en cuestión de minutos.

El joven de 29 años, además de contar con una carrera brillante, también ha participado en realities como Masterchef Celebrity y El juego de los anillos. Ahora, dará el salto a Telecinco con lo que promete ser una de las experiencias más salvajes de su vida.

Debido a ello, el artista ha explicado que ya se encuentra preparándose para estar en forma de cara a las pruebas del concurso. «Estoy preparándome para las pruebas a las que me voy a enfrentar. Estoy corriendo, estoy arrastrando, estoy intentando que no me arrastren, aguantando mi peso, haciendo equilibrio…», comenzó explicando en un video.

«También me estoy preparando de muchas más formas, por ejemplo estoy aprendiendo a hacer nudos de cuerda (…) Lo que más miedo me va a dar es saltar del helicóptero, pero si consigo eso, lo tenemos», expresó. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que el rapero padece una enfermedad que podría suponerle un problema durante su convivencia en la isla.

Arkano está entrenando para estar en buena forma física de cara a las duras pruebas de #Supervivientes2024 https://t.co/EvF1krUyvv — Supervivientes (@Supervivientes) February 19, 2024

La enfermedad de Arkano, concursante de Supervivientes 2024, preocupa a sus fans

Un tiempo atrás, Arkano le explicó a sus seguidores que le había diagnosticado una enfermedad que condicionaba su día a día. «Es muy curioso cómo nunca había tenido presente la salud auditiva hasta que empecé con mi problema de acúfenos, ahora entiendo lo importante que es tenerla en cuenta», señaló.

Cabe señalar que los acúfenos son ruidos producidos por el oído interno que pueden llegar a ser muy molestos para todos aquellos que lo sufren. Pues, según explican los profesionales, provocan la sensación de escuchar zumbidos o pitidos en la persona que lo padece.

Me voy a SUPERVIVIENTES😱😱😱😱 ¿cómo creéis que me va a ir en el programa? pic.twitter.com/CPdBioqnPt — Arkano (@SmoothArkano) February 18, 2024

Concursantes confirmados, hasta la fecha, de Supervivientes 2024

De momento, se desconoce la fecha oficial del estreno del reality presentado por Jorge Javier Vázquez. Pero, todo apunta a que su lanzamiento será en cuestión de días, teniendo en cuenta que GH DÚO 2 ya ha anunciado el nombre de sus tres primeros finalistas.

Mientras tanto, la organización del programa ha ido deleitando al público con el anuncio de los primeros concursantes oficiales. Una lista que va en aumento y donde ya figuran nombres como el de Arantxa del Sol, Javier Ungría y Arkano.