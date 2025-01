Antonio Resines sorprende en ‘El Hormiguero’ con una curiosa anécdota: «Me rompí tres costillas»

Antonio Resines ha vuelto al plató de El Hormiguero, el programa del que ha sido colaborador durante varias temporadas, pero este miércoles lo hacía como invitado. Hay que destacar que el actor es otro de esos personajes, como Alejandro Sanz, que ha pasado numerosas veces por La Resistencia y La Revuelta, siendo también colaborador de Broncano en varias ocasiones, lo que le hace estar metido, aunque de forma indirecta, en la batalla por los espectadores que mantienen los dos programas. Lejos de tocar este tema, cosa que ya hizo Alejandro Sanz intentando poner paz entre ellos, Resines se ha limitado a promocionar su nueva película.

Su nuevo proyecto es Mikaela, la nueva cinta del director Daniel Calparsoro, que es un thriller de acción que se desarrolla en mitad de un enorme atasco después de una gran nevada. La película se estrena en cines el 31 de enero de 2025 y ha obligado al actor a cambiar de registro hacia el mundo de la acción, algo a lo que no tiene acostumbrado a su público. El tener que realizar escenas de acción ha provocado las risas del público y el resto de colaboradores del programa, por lo que las hormigas Trancas y Barrancas han querido saber más acerca de un accidente que sufrió practicando pesca.

Se trata de una actividad que pocos podrían pensar que es peligrosa, pero en el caso de Resines sí que lo fue, tanto que terminó en el hospital: «Fui a pescar con un amigo mío, Jesús. Yo no tenía ni idea de cómo se pesca». En ese primer contacto aprendió a cómo se colocan las cañas y a esperar a que pique algún pez el anzuelo, algo que pasó con el paso de los minutos.

Al ser su primera vez, no pudo evitar ponerse nervioso: «Un pez picó, me emocioné y salí a cogerlo. Agarré la caña, se rompió, me caí y me rompí tres costillas». Este accidente parece imposible, pero Resines puede dejar claro que sufrió una importante lesión por practicar pesca. «No imaginaba que esa caña, que tenía un aspecto sólido, se podía romper», ha lamentado, pero lo cierto es que tuvo que irse del lugar montado en una ambulancia.

Las dos bodas de Antonio Resines

En el plano sentimental, el actor ha procurado mantener a sus parejas lejos de los focos, algo que ha conseguido pese a que es una de las personas más famosas y queridas de nuestro país. A su primera mujer la conoció en el año 1979, se trataba de una profesora de EGB llamada Marisol con la que se casó en 1983. Pocos meses después de la boda llegó al mundo Ricardo, el primer hijo del actor, que permaneció con él desde que sus padres se divorciaron, aunque siempre ha mantenido una relación estupenda con su madre.

En el año 1992 el amor volvió a llamar a su puerta, aunque esta vez todo ocurrió de forma completamente casual al ser abordado por la calle junto a su amigo, el periodista Pedro Piqueras. Ambos se pararon en un semáforo cuando ya se iban a casa, pero dos mujeres les pararon y les preguntaron qué iban a hacer.

De esa conversación casual nació el amor entre Antonio y Ana Pérez-Lorente, con la que sigue actualmente. La pareja se casó en el año 2020 después de un noviazgo de idas y venidas, pero actualmente son inseparables e incluso han trabajado juntos en algún proyecto, aunque ella siempre tras las cámaras.