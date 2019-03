Antonio Banderas y las polémicas declaraciones sobre Franco que no han dejado indiferente a nadie

Antonio Banderas: "Tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora"

Antonio Banderas ha acudido este miércoles 13 de marzo al programa matinal de Antena 3 ‘Espejo público’ para promocionar la nueva película de Almodóvar, ‘Dolor y gloria’. Sin embargo, el actor no ha dudado en repasar muchos otros temas de actualidad mientras se tomaba un café con Susanna Griso en la sección ‘Un café con Susanna’.

A la pregunta de la periodista sobre cómo está viviendo él desde la distancia todo este resurgimiento de la memoria histórica y la posible exhumación de Franco del Valle de los Caídos, Banderas ha asegurado tener “la impresión de que en el año 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora”.

Ha dicho ver con asombro los acontecimientos que se están produciendo en torno a la figura de Franco. “Es todo muy extraño. No me gustaría mucho entrar en este tema, porque es que los muertos están muertos”. Además, Banderas cree que en España se produjeron acontecimientos muy duros que afectaron a mucha gente de ambos bandos pero que, aunque “el olvido no es una opción, el perdón sí”.

“Naturalmente el olvido no es una opción porque puede ocurrir que al olvidar se vuelva a repetir lo mismo, los mismos pecados de nuevo. Pero el perdón es una palabra que yo si tengo en mi diccionario y encima de la mesa. Porque ha de utilizarse en algunos momentos para poder seguir viviendo, para poder seguir comunicándonos unos con otros y tener un objetivo en común y mirar al futuro”, ha explicado el actor.

De todas formas, ha querido dejar claro que él “entiende las posturas de las otras partes”. Además, sostiene que a él no le gusta hablar de política. “No me quiero unir a la cacofonía nacional de los temas políticos en la que se trata de crear una cierta dependencia con el pueblo en busca del voto”.

“Somos más felices dando un paseo, viendo una película, yendo a un teatro o pasando tiempo con nuestros hijos que hablando de política”, ha sentenciado.

El actor se encuentra en un momento muy bueno de su vida, con muchos proyectos que parecen imparables al igual que su energía. En unas semanas estrenará la nueva película de Pedro Almodóvar ‘Dolor y Gloria’ y en otoño de este año tiene previsto abrir un teatro en Málaga para impulsar el arte en su ciudad.