Anita Williams regresa a ‘GH DÚO’ tras su grave accidente: «Vengo con medio dedo menos»

El pasado domingo 1 de febrero, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva gala de GH DÚO presentada por Ion Aramendi. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo se dio a conocer el nombre de los primeros salvados de la semana, pero también del regreso de Anita Williams a la casa más famosa de Tres Cantos. Debemos recordar que, hace tan sólo unos días, la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones sufrió un aparatoso accidente en directo, en plena gala. La cosa se complicó de tal manera que tuvo que abandonar la casa por motivos médicos. Después de unos días, y tras haber sido atendida en el hospital, Anita Williams pudo reincorporarse al concurso durante la gala del domingo, en la que Ion Aramendi pudo saludarla personalmente antes de que se reencontrase con sus compañeros. «¡Bienvenida, Anita! El jueves nos quedamos todos muy preocupados», comenzó diciendo el presentador.

«Lo primero, ¿cómo estás?», preguntó. La catalana no tardó en responder: «Con dolor, pero bien. Los peores días ya han pasado», respondió. A pesar de lo sucedido, lo cierto es que la todavía concursante de GH DÚO no perdió el ánimo en ningún momento. Es más, quiso dejar muy claro a la audiencia que regresaba con más fuerza que nunca: «En mi casting dije: ‘Vengo con todo y a por todas’, y ahora vengo con medio dedo menos, pero a por todas igual». Tras este comentario, Ion Aramendi quiso recordar a Anita Williams que no podía realizar la gran mayoría de tareas que le esperaban como concursante de este reality. «Eso dice la doctora, pero lo que pueda hacer lo voy a hacer porque tengo una mano y dos pies también», comentó, ganándose el aplauso del público que se encontraba en plató. Poco después, se le brindó la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros.

Todos ellos decidieron abrazarla fuertemente, aunque también se mostraron muy preocupados por su salud. Tan solo unos segundos después, Anita Williams se sinceró con todos ellos a la hora de desvelar cómo se encontraba. Por si fuera poco, también aprovechó para hacerles una petición: debían tener cuidado con su dedo. Al fin y al cabo, debe seguir adelante con su recuperación.

Después de haber pasado unos cuantos días fuera de la casa de Tres Cantos, con el regreso de Anita Williams, el grupo ha podido retomar la convivencia, así como las pruebas. Eso sí, lo cierto es que la catalana no va a poder hacer la gran mayoría de ellas, ni tampoco de tareas. Aun así, ella tiene claro que, todo lo que pueda hacer, lo hará, aunque sin poner en riesgo su salud.

Por fortuna, todo ha quedado en un susto y, finalmente, ha podido regresar a GH DÚO. No es ningún secreto que los espectadores del concurso se temían lo peor, que es que no volviese a cruzar las puertas de esa casa, dada la gravedad de la imagen que se coló en la gala del pasado jueves: Anita Williams junto a un charco de sangre. ¡Fue espeluznante!