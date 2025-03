Anita Williams llegó a Supervivientes 2025 siendo la gran desconocida de la edición, pese a que había sido una de las protagonistas de La isla de las tentaciones 8. En su llegada a Honduras, muchos dudaban de cómo sería su participación, pero desde el primer día ha demostrado que es una de las mejores supervivientes este año, algo que ya avisamos en Happy FM que podría pasar, ya que tanto ella como Montoya llegaban con ventaja sobre el resto gracias a su paso por el programa El Conquistador. Pese a todo, los espectadores están mirando con lupa sus actuaciones, especialmente desde este martes, momento en el que Laura Madrueño ha tenido que llamarle la atención por una práctica prohibida, por lo que su victoria está bajo sospecha para muchos espectadores.

Desde que comenzó su aventura, la catalana ha demostrado que es la más en forma de todos, ganando todos los juegos de recompensa y de líder que ha disputado, uno de los puntos que más suele valorar la audiencia. Además, fuera de las pruebas, también da de qué hablar en muchos momentos por sus disputas, lo que la ha convertido en la gran protagonista de la edición tras la salida de Terelu Campos. Este martes, en la gala Tierra de nadie, volvía a ser la favorita para la victoria en la prueba de recompensa, donde ha tenido que luchar por ganar una enorme fuente de espaguetis que el equipo que la lograse podría compartir. Un suculento premio que nadie quería dejar escapar, pero para ello debían aguantar subidos a un mástil sobre el mar y sin tocar el agua. En el palo, completamente romo, había una serie de agujeros que no podían utilizar para mantenerse subidos, pero las cámaras han captado como los utilizaba de forma muy clara.

Laura Madrueño no ha tenido más remedio que decirle en alguna ocasión que dejase de hacerlo, lo que ha levantado las sospechas de los fans de Supervivientes, que han puesto en duda la victoria del equipo de Playa Calma. «Anita, cuidado con los dedos. No se pueden apoyar los dedos en los agujeros», le ha dicho la presentadora, que estaba muy atenta a la evolución de la prueba desde la orilla.

La sombra de la duda ahora mismo pesa sobre Anita Williams, ya que no son pocos los que piensan que este tipo de trampas se podrían haber producido en anteriores pruebas. Lo cierto es que es la primera vez que las cámaras y la organización cazan a la ex de Montoya saltándose las normas, por lo que la organización ha decidido no tomar ninguna medida contra ella.

La ventaja de Anita Williams sobre el resto de concursantes de ‘Supervivientes 2025’

La ex de La isla de las tentaciones es una de las favoritas a la victoria debido a que participó en El Conquistador, reality de supervivencia mucho más duro. Emitido en el año 2023 en TVE, las pruebas del espacio que presentaban Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi eran mucho más salvajes, por lo que casting estaba reservado sólo para concursantes con mucha preparación física, siendo bomberos, deportistas profesionales o entrenadores los más habituales. Allí, Anita demostró estar a un enorme nivel físico, una ventaja que ahora está sacando a relucir en Honduras.