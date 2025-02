Anita y Gabriela tienen un tenso cara a cara en ‘La isla de las tentaciones’: «Le has destrozado»

La pasada noche del 12 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de La isla de las tentaciones. El popular formato se ha convertido en todo un acierto con su octava edición, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. En esta ocasión, el público fue testigo del ansiado cara a cara entre Anita y Gabriela. Ambas han dejado claro, desde el primer momento, que no se soportan. Pues, Gabriela es la tentadora favorita de Montoya, la pareja de Anita. Por ello, y ya con esta pequeña premisa, el encuentro prometía no dejar indiferente a nadie.

Recordemos que Montoya ha protagonizado todo tipo de memes en las redes sociales por sus reacciones al ver a Anita teniendo momentos íntimos con Manuel, uno de los tentadores de la villa de las chicas. Por ello, y tras lo vivido durante los últimos días, la organización del programa fue un paso más allá. Y es que, tal y como se pudo ver en el programa del pasado lunes, las chicas tuvieron el poder de vetar a una de las tentadoras de los chicos. Así pues, la soltera elegida abandonaría la villa durante 24 horas y no tendría contacto con ninguno de los participantes. De esta manera, y sin pensárselo dos veces, todas señalaron a Gabriela.

El veto ha provocado que Anita tenga un cara a cara con Gabriela en una cuerda de confrontación. Un encuentro donde los gritos y los reproches no faltaron en ningún momento. «¡Yo a mi novio no le he hecho nada!», se excusó Anita, antes de nada. «A ver si te vas a Utrera con él», le dijo. Pero, la participante estaba desatada y no paraba de perder las formas.

«Tratad de no faltaros el respeto y de guardar las formas», les recordó Sandra Barneda, que estaba presente. Asimismo, la presentadora les dejó claro que tendrían 10 minutos para decirse todo lo que quisieran, pero después de ese tiempo se acabaría el encuentro.

«Le has destrozado, él no hizo nada hasta que tú tuviste sexo con Manuel», le afirmó Gabriela a Anita. Además, le recordó un dato importante. «Te has liado hasta con otra chavala», señaló. Una acusación por la que Anita intentó excusarse diciendo que era una amiga. «Sí, de toda la vida», respondió irónica Gabriela. «Toma, te regalo un lacito para que seas el regalo de Montoya», le dio el obsequio Anita.

Gabriela a Anita: «¿Lloras por la mañana y por la noche de tiras a Manuel, o es al revés?»

Pero, la tentadora no pensaba quedarse callada. «Conmigo todavía no había tenido nada y tú ya te habías tirado a Manuel», continuó, recordándole que ella fue la primera en ser infiel. Ante ello, y a pesar de las imágenes vistas, Anita continuaba negándolo todo. «Él pasó primero los límites», se defendió ella.

Fue entonces cuando Sandra Barneda intentó hacer recapacitar a la novia de Montoya. «Te ha dado mucha información», le señaló. «Yo sigo llorando a día de hoy», recordó Anita. «¿Lloras por la mañana y por la noche de tiras a Manuel, o es al revés?», sentenció Gabriela. Un conjunto de dardos envenenados donde ambas manifestaron el profundo desprecio que sienten por la otra.