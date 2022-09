El pasado jueves 1 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, fuimos partícipes de un momento que, desde luego, no dejó absolutamente indiferente a nadie. Y es que Anabel Pantoja no dudó en intervenir en directo, a través de llamada telefónica, para estallar contra el programa.

Visiblemente enfadada, la sobrina de la tonadillera fue muy contundente ante las acusaciones de que no va a ver a su padre a Sevilla, ahora que está delicado de salud. No solamente lo ha explicado, sino que ha terminado entre lágrimas. Tras este momento, la joven ha dado detalles del complicado momento que está atravesando, entre otras cuestiones.

Una de ellas tiene una estrecha relación con Yulen Pereira, su actual pareja. El esgrimista y su madre se han ido de vacaciones a Mallorca, y lo han hecho sin Anabel Pantoja. Un gesto por el que muchos han empezado a sospechar que hay algún tipo de crisis entre los ex concursantes de Supervivientes 2022.

Anabel Pantoja cuenta el motivo por el que no se ha ido con Yulen y su madre Arelys de vacaciones ☀ #yoveosálvame https://t.co/DSEaf3lIyA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 1, 2022

Aprovechando su intervención en directo, la prima de Kiko Rivera quiso aclararlo: “Tengo que estar con los míos y él con los suyos. Ha ido de vacaciones con su familia, no pinto nada”. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Tengo que organizar mi vida”. Debido a esta confesión, Terelu Campos quiso saber las razones por las que Anabel Pantoja no está pasando por su mejor momento.

Ella, tirando de esa sinceridad que le caracteriza, no tardó en responder: “He estado viajando, necesitaba desconectar, pero creo que he sido la última concursante en ir a casa”. Lejos de que todo quede ahí, siguió explicándose: “Pero aterrizar en la isla, volver a casa, encontrarme con cosas malas, regulares y también buenas… Mi vida se ha parado durante tres meses”.

Kiko Matamoros lanza un consejo a Anabel Pantoja en Sálvame

Su compañero en el programa de Telecinco, pero también en Supervivientes 2022, quiso dirigirse a ella. Entre otras cuestiones, para darle un importante consejo: “Deberías relajarte un poco. Se te ve altiva, soberbia… probablemente sobrepasada. Es humano. Pero es algo que no te favorece”.

Anabel Pantoja ha recordado que tan solo lleva una semana en su casa, por lo que “han sido muchas emociones cuando he llegado”. Además, añadió lo siguiente: “No me esperaba ir por la calle y que me pidan mil fotos, todavía me estoy adaptando. Estoy un poco a la defensiva pero porque estoy muy nerviosa”.