Anabel Pantoja estalla y defiende a Yulen de las últimas críticas

Anabel Pantoja ha estallado. La sobrina de Isabel Pantoja estaba intentando hacer caso omiso a las críticas recibidas, poniendo tierra de por miedo y realizando un viaje a Egipto con su pareja, Yulen Pereira. Sin embargo, finalmente ha terminado tomando cartas en el asunto, para zanjar todas las especulaciones.

La colaboradora de Sálvame ha mandado un mensaje a Lydia Lozano para que su compañera lo leyera públicamente en el plató del programa. De esta forma, Anabel responde a quienes la han criticado por haber sido «borde» y supuestamente no atender a sus fans.

«¿Qué yo soy borde?. Me hice foto con todos los españoles y parte de los egipcios. Sí, me hice fotos. Cuando le dije a la chica que esperase era porque lógicamente vengo de turismo y quiero hacerme fotos igual que el resto de la gente. Si me hago fotos con todos y no las mías es como si no hubiera venido», comienza el mensaje escrito por Anabel Pantoja.

La pareja ha recibido numerosas críticas por su comportamiento con los fans #yoveosálvame

«Me he parado tres veces a hacer directo con el programa. Siempre… ¿Qué estoy haciendo mal? Descansar después de estar 100 días sin parar, sin comer, pasando fatigas», señalaba en el comunicado la sobrina de Isabel Pantoja.

Además, ha querido señalar que el viaje no es una colaboración y que ha salido de su bolsillo: «Lo hemos pagado y no es de lujo, nos hicieron precio», ha desmentido «Sabes cómo soy de humilde y lo que me enseño la Merchi», ha continuado Anabel muy enfadada.

«Ha estado trabajando como todos casi 90 días y está descansando como el resto», ha señalado Anabel: «¿Vacaciones con 25, 26, 27 años? ¿Cómo que no va a salir de fiesta? Rinde, compite y luego hace lo que cualquier deportista o futbolista con su edad. ¡Basta ya!», ha querido zanjar en el comunicado que ha leído Lydia Lozano.