El pasado martes 13 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. Entre otras cuestiones fuimos partícipes de cómo Carmen, amiga y cuidadora de Bernardo Pantoja, se pasó por el plató para mostrar las pruebas que demuestran que la familia, supuestamente, le debe dinero. Además, ha compartido ciertas imágenes delicadas del padre de Anabel Pantoja por las que la influencer ha terminado de estallar.

¿De qué manera? Llamando por teléfono a Terelu Campos. Y todo por los mensajes que Carmen ha mostrado de la conversación en la que las dos eran protagonistas. “Que se pongan mis mensajes, ¡no solo los de ella! ¡Mis mensajes!”, pidió, bastante alterada por las circunstancias, la sobrina de Isabel Pantoja.

Unas palabras que no han tardado en ser aplaudidas por los allí presentes. Lejos de que todo quede ahí, Anabel Pantoja quiso ir más allá: “Voy a decir una cosa. Acabáis de decir que, legalmente, no se puede dar diagnóstico de nadie. Esta señora acaba de decir que mi padre tiene heridas en el pie”.

Anabel Pantoja llama muy nerviosa y estalla en directo: «Que se pongan también mis mensajes» #yoveosálvame

Es entonces cuando estalló como nunca, en esta ocasión contra la invitada de Sálvame: “¡La cojo y no sale de Telecinco! Se acabó la manipulación de los mensajes, de todo”. Acto seguido, colgó la llamada. Los mensajes en cuestión por los que la influencer intervino para mostrar su descontento se habla, entre otras cosas, de dinero.

“No estoy viendo el dinero que necesito para dar de comer a mi hijo. Muchas horas”, escribía Carmen en esa conversación. Respecto a Junco, “tanto decirme que los Pantoja no la queréis y encima me dice que demanda mi presencia en el hospital porque ella no puede”. Sea como sea, estas confesiones han provocado que Anabel Pantoja esté al límite.

No es ningún secreto que no está pasando por su mejor momento a nivel personal pero, desde luego, esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Aunque a lo largo de la tarde ha estado hablando constantemente con su amiga Belén Esteban, la andaluza no pudo evitar entrar en directo y defender públicamente a su padre. ¡Y no parará hasta conseguir que se deje de hablar de él y de su estado de salud!