Ana Mena comparte una serie de pistas sobre su próximo lanzamiento

¡Ana Mena está imparable! La artista se encuentra inmersa en su gira Bellodrama. Un tour con el que se ha vuelto a reunir con sus fans para homenajear al pop que tanto ha marcado su carrera musical. Numerosos encuentros con sus seguidores en diversas partes del mundo y que la han llevado recientemente a tocar tierras mexicanas.

La malagueña ha conseguido durante los últimos años cosechar una gran y sólida base de fans gracias a su música. A sus 26 años, la artista siempre se encuentra al pie del cañón, ya sea sobre los escenarios o en el estudio componiendo nueva música. De hecho, recientemente, ha sorprendido a todos al comunicar que ha realizado una nueva colaboración musical.

El italiano siempre ha sido una de las grandes pasiones de Ana Mena, y para prueba los sencillos que ha publicado en dicho idioma. Por ello, a nadie ha extrañado que haya formado parte del tracklist de dos grandes artistas italianas, Paola y Chiara. Una unión musical que llega de la mano del sencillo Viva El Amor!.

Pero, todo parece indicar que no será la única canción en italiano que escuchemos próximamente de la malagueña. «Llevo todo el día en bucle con una canción en mi cabeza que va a ser el próximo single en italiano que saquemos este año y estoy emocionada, estoy contenta y motivada con esta porque no me lo saco de la cabeza en todo el día», escribió en sus redes sociales. «Tengo ganas de hacer un spoiler», añadió.

Sea cuando sea, lo que está claro es que Ana Mena hace magia a través de sus canciones y con el estreno de este nuevo single no hará menos. En italiano o en español, la artista ha dejado claro en numerosas ocasiones el por qué es una de las más sonadas del momento en nuestro país, algo que piensa seguir demostrando.