Ana Mena: la curiosa historia que hay detrás de ‘Me he pillao x ti’

A Ana Mena se le presenta un 2023 cargado de proyectos profesionales. De hecho, uno de ellos llegará próximamente y lo hará bajo el título de Bellodrama, su nuevo disco. Un trabajo muy esperado por sus fans donde la malagueña ha buscado transformar cada una de sus cicatrices en canciones. Por ello, ha lanzado al mundo Me he pillao x ti como adelanto de lo que podremos escuchar muy pronto.

Junto a Natalia Lacunza, la cantante ha compuesto un tema que no ha dejado indiferente a nadie. Un sencillo que, tal y como ella misma ha explicado, cuenta con una curiosa historia detrás. Pues, ha sido a través de Mu’ Fuerte Tia, un usuario de Instagram que cuenta con más de 82 mil seguidores, donde se ha podido ver un video de Ana Mena donde lo ha explicado.

Esta confesión con su público tuvo lugar en mitad de un concierto en Cueva de Nerja (Málaga) el año pasado. Un encuentro donde la artista, antes de interpretar el tema, quiso darle contexto para que todos comprendieran el trasfondo del mensaje. Pues, tal y como confiesa, todo comenzó con un viaje a Italia con su amiga en el 2020.

“Llego a un chiringuito me presentan como a 15 o 20 personas», comienza explicando. «Y había un chico allí en la esquina de esos 15 o 20 qué no hablaba, no habría la boca. Ese es el que me gusta a mí. Entonces digo, voy a echarle una miradita a ver si se cosca…yo lo miraba y el tío nada. No había manera”, recordó con humor.

Al final, el chico en cuestión tenía mal de amores con su novia en ese momento, por lo que Ana Mena tuvo que abortar misión. «Y un día me llama mi amiga (ya había pasado un año de esto) y me dice: Ana, tú sabes que Fulanito ya no tiene novia. Y digo: ¡No me digas!” dijo. Fue por ello que la artista decidió componerle una canción. Pero, el final no fue el esperado por ella.

«Lo malo fue que cuando se la fui a enviar ya tenía otra novia. Entonces por lo menos se queda para el disco» concluyó. Una anécdota de un posible amor que no tuvo un final feliz, pero que le dejó un autentico temazo.