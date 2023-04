Ana Mena reivindica que asistir a un concierto no debería ser un “artículo de lujo”

Dos semanas después del lanzamiento de Bellodrama, el segundo trabajo discográfico Ana Mena, la artista continúa haciendo historia. Tras haberse convertido en una de las artistas españolas del momento, este disco se presentaba como uno de los álbumes más esperados del año.

Bellodrama recoge en sus 15 canciones la evolución y la madurez musical adquiridas a lo largo de todos estos años. Consagrada como una de las artistas españolas del momento, la malagueña se embarcará en los próximos meses en una gira, con la que quiere reivindicar que asistir a un concierto esté al alcance de todo el mundo.

En los últimos años, el precio medio de las entradas a los conciertos ha subido. Actualmente, es habitual que las entradas más baratas para asistir a un concierto oscilen entre los 50 y los 70 euros, unas cifras que hacen que para muchas personas asistir a un concierto sea un «artículo de lujo».

“En cuanto al reconocimiento en España, todavía me queda camino por recorrer. Ahora siento que el trabajo empieza a dar frutos”. La entrevista completa con @AnaMenaMusic , aquí: https://t.co/2lPeE2MJA5 pic.twitter.com/3jiOZwNpBP — GQ España (@GQSpain) March 30, 2023

Durante la promoción de su nuevo disco y de su próxima gira, Ana Mena ha reivindicado que cualquier persona debería poder acudir a un concierto, de esta forma, las entradas para su concierto en el Wizink Center de Madrid comenzaban en un precio de 20 euros. En una entrevista con la revista GQ, la artista ha abordado este tema.

«Hay veces que el incremento de precio no es con la intención de llevarnos más dinero, sino que el artista quiere ofrecer un espectáculo grande y llevar una buena producción para que la gente viva la experiencia. A mí, en particular, me gusta invertir gran parte del presupuesto en la producción del concierto, y quizás me acabo llevando una parte más pequeña de lo que la gente espera”

«Las entradas de mis conciertos tampoco es que sean caras, rondan los 20 pavos. Si yo llevo un equipo de 35 personas, no quiero imaginar qué trae una persona como Beyoncé desde Estados Unidos” explica. Y termina añadiendo que: “Sinceramente, no tengo muy formada mi opinión respecto a este tema: por un lado creo en la inversión en la producción del show y por otro lado pienso que ir a un concierto no debería ser un artículo de lujo”, explica.