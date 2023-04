Ana Mena consigue ser número 1 en ventas con su disco ‘Bellodrama’

Dos semanas después del lanzamiento de Bellodrama, el segundo trabajo discográfico Ana Mena, la artista continúa haciendo historia. Tras haberse convertido en una de las artistas españolas del momento, este disco se presentaba como uno de los álbumes más esperados del año.

Bellodrama recoge en sus 15 canciones la evolución y la madurez musical adquiridas a lo largo de todos estos años. Consagrada como una de las artistas españolas del momento, el futuro de Ana Mena se presenta brillante, y las cifras de su nuevo disco lo confirman.

La artista malagueña ha alcanzado el número uno de ventas en España con Bellodrama. Un nuevo hito en su carrera, que vuelve a confirmar que en los últimos tiempos se ha convertido en una de las voces españolas más reconocidas, pues su éxito es imparable.

A través de sus redes sociales, Ana Mena ha querido agradecer a sus fans el apoyo que han dado a su nuevo trabajo discográfico: «BELLODRAMA es N1 en ÁLBUMES. No tengo palabras para agradeceros esta noticia, no me lo puedo creer! Gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena en este disco, estoy muy emocionada. Os amo!», escribió.

La artista continúa cosechando hitos en su carrera. En esta ocasión, con un trabajo discográfico en el que ha estado inmersa durante los dos últimos años. Un disco que se presentaba como uno de los más esperados de este año, y que tras su lanzamiento el éxito estaba asegurado.

Por otro lado, tras el éxito de su nuevo disco, la artista malagueña se embarcará en los próximos meses en una gira muy esperada, con la que se recorrerá gran parte de nuestro país. Además, en verano actuará en algunos de los festivales españoles más reconocidos, como el Boombastic o el Arenal Sound.