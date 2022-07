Ana Luque: ¿Cuántos kilos ha perdido tras su paso por ‘Supervivientes 2022’?

Ana Luque ha descubierto cuánto pesa tras su paso por Supervivientes 2022. La ex superviviente no ha dado crédito al verse en el espejo. Por si fuera poco, la andaluza ha confesado que su paso por el programa le ha enriquecido.

El fin de Ana Luque como superviviente del reality más duro de España ha llegado. La ex concursante, aunque se siente feliz por volver a España, aún tiene la mente en las islas hondureñas en las que tantos valores ha aprendido.

“Si me queréis dejar aquí para el 2023, me quedo. Tengo muchas ganas de volver, pero aquí estoy muy a gusto, la verdad”, le ha hecho saber a Ion Aramendi durante la conexión que han tenido ambos. Además, Ana Luque ha exteriorizado que “los echo mucho de menos”, refiriéndose a sus compañeros de la isla.

La malagueña, además de contar lo que más echa en falta del reality, ha hecho públicas las secuelas que Supervivientes le ha dejado, manifestando que ahora se ducha de cinco a seis veces al día y que “lo peor es comer, la barriga se me inflama de una manera horrorosa y me da unos dolores que me muero».

La reacción de @AnaLuqueGomez al verse en un espejo por primera vez tras su paso por supervivientes 😂 🌴 #ConexiónHonduras13

🔵 https://t.co/V5wF7luUOQ pic.twitter.com/2L7X57WVxB — Supervivientes (@Supervivientes) July 17, 2022

El momento más esperado por Ana Luque tras su paso por el reality se ha hecho realidad y… ¡Por fin la ex superviviente se ha podido mirar en el espejo!: “Ay madre mía de mi alma. ¡Si parezco una niña!”, ha repetido en numerosas ocasiones.

La malagueña, entre risas, agitada y con comentarios como: «¡Que tengo raíz, que tengo raíz!» o “Madre mía, ¡qué morena estoy!”, ha transmitido a los espectadores del programa lo asombrada que está, y afirma que “no parezco yo” y que se ve muy bien con su look “salvaje”.

Ana Luque se ha sentido orgullosa del gran cambio físico que ha dado, y, tras decirle el presentador el peso que ha perdido, que es un total de 6,9 kg, esta se ha sorprendido enormemente. Y es que pensaba que había perdido menos kilos que los que Ion Aramendi le había comunicado.

La ex superviviente andaluza ha hecho un balance en torno a su paso por el programa, y ha confesado que esta experiencia le ha enriquecido enormemente: “Soy como otra persona, no creía llegar tan lejos… Me ha enriquecido y me siento una mujer empoderada, una mujer nueva”, ha admitido.