Amouranth: duras críticas tras cancelar su aparición en ‘La Velada del Año 3’

La cuenta atrás para La Velada del Año 3 de Ibai Llanos ya ha comenzado. El streamer afronta su tercera velada de boxeo, y a menos de cinco días para que tenga lugar en el Cívitas Metropolitano, la streamer Amouranth ha anunciado que finalmente no peleará contra Mayichi.

A través de sus redes sociales, la streamer ha anunciado que debido a unos problemas médicos no podrá subirse al ring. Una noticia que ha dejado en shock a los seguidores de la Velada, así como al propio Ibai Llanos, que se ha enterado de la ausencia de Amouranth al mismo tiempo que el resto de usuarios de las redes.

La streamer ha publicado un hilo en su cuenta de Twitter, en el que ha confesado que desde el pasado mes de marzo sabe que tiene una insuficiencia ovárica avanzada por la que necesita un tratamiento. «Accedí a La Velada y decidí comenzar las inyecciones después, pero debido a una evolución médica extrema debo empezarlas hoy», explica.

I had already agreed to appear in the La Velada boxing event, and decided I would go forward with it and wait to do the injections until AFTER the event so that I could still compete. But due to extreme medical developments, I have to start them today. — Amouranth (@Amouranth) June 26, 2023

Los efectos secundarios la impiden participar debido a que podría ponerla en un grave riesgo. «Había obtenido la aprobación para luchar a partir de la semana pasada, pero a última hora del viernes mi cuerpo entró en un ciclo menstrual anormal, y ahora tengo que recibir tratamiento a partir de hoy, por eso lo traté hoy y no antes», explica.

«Siento mucho no poder boxear, realmente quiero, pero desafortunadamente el médico dice que si tengo alguna actividad física en este momento tengo que comenzar cierto tratamiento, entonces podría morir ya que mis ovarios podrían torcerse», asegura en el hilo de Twitter.

A pesar de los detalles, y de la siguiente explicación a través de su propio directo, la streamer ha recibido numerosas críticas de usuarios de las redes sociales, quienes incluso han llegado a afirmar que se lo ha inventado todo para no participar, algo que ella ha negado de manera tajante.

I had hoped to just box through the symptoms, as I could handle a little nausea or some headaches, but my medical team strenuously vetoed that decision due to the “potential for extreme injury or death” related to a heightened chance of my ovaries torsioning/twisting while — Amouranth (@Amouranth) June 26, 2023