Amelia se ha convertido en un símbolo de luz, en medio de la oscuridad en la que se ha visto sumida Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Esta pequeña ha dado la vuelta al mundo sin salir del bunker en el que se encuentra con su familia, conmocionando a millones de personas con su ternura y dulce voz.

Actualmente, miles de personas se encuentran metidas en bunkers subterráneos en Ucrania. Entre ellas, la pequeña Amelia y su familia. Allí, los adultos intentan distraer como pueden a los niños del horror que están viviendo, y de la tragedia que cada día se vive en todos los rincones del país.

Y es que aquí donde entra en juego Amelia, una niña ucraniana que se ha ganado el corazón de millones de personas, después de haber sido grabada en vídeo, cantando su canción favorita dentro del bunker en el que se encuentran.

