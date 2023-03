‘Amar es para siempre’, capítulo 2690: Ciriaco descubre que Maribel tiene una hija

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2689 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Luján teme que su hijo pueda llegar a descubrir toda la verdad.

Después de todo, por fin hemos podido disfrutar del capítulo 2690 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo Visi no puede evitar volcarse en animar a Marivalle. A pesar de los esfuerzos, no ha tenido éxito. Benigna no tarda en proponerle algo: organizarle una cita con Sebas.

Rocío ha vuelto a hacerse esperanzas con Hugo, y todo porque ha descubierto que le han copiado su fórmula magistral. A pesar de todo, su irracional reacción ha provocado muchísimas fricciones entre ellos. Quintero y Cristina, por su parte, han tomado la firme decisión de representar a las Sanabria.

Jorge ha logrado que Luján acepte que Turbinas sea el encargado de acompañarle a la hora de hacer el trabajo. Carballo es quien le ayuda a convencer a Turbinas para dar este paso. Luján, presionado por Jorge, inventa un presunto avance en la búsqueda de Barros. Y todo para tener tranquila a la joven.

Ciriaco ha descubierto el secreto que escondía Maribel: tiene una hija. Nieves ha ocultado su inquietud por Ricardo, por lo que termina enfrentándose a Jenny por teléfono. Poco después, se queda bebiendo sola en el King’s, donde termina dejándose seducir por Vicente Berrocal. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.