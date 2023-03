‘Amar es para siempre’, capítulo 2688: Supermercado Sanabria, denunciado por provocar un problema de salud pública

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2687 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Úrsula, finalmente, ha desvelado a Visi un gran secreto.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2688 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo los temores de Manolita no eran para nada infundados. Y es que, en el momento más inesperado, el Supermercado Sanabria ha sido denunciad por provocar un problema de salud pública.

Jesús trata de indagar en el estrecho vínculo que existe entre Luján y su supuesto “informante”. Carballo, por su parte, no puede evitar sentir muchísimo miedo por Jorge, ya que está corriendo peligro en su primer encargo para los Reyes Magos. No es ningún secreto que se está jugando la vida.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo ni Hugo ni Rocío están dispuestos a abrirse, ya que siguen ocultando el uno al otro lo que realmente sienten. Es evidente que las cosas entre ellos siguen complicándose por momentos, sobre todo ahora que Úrsula ha confesado a Visi que está embarazada de Hugo.

Ciriaco no tiene ni la más remota idea de qué pensar sobre Maribel. Todo ello mientras Marcelino ha terminado dando con un nuevo evento. ¿Conseguirá el éxito que espera y, sobre todo, necesita para que su proyecto no caiga en el olvido? No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.