No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las series que más consigue sorprender a sus espectadores, temporada tras temporada. El pasado lunes 7 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2229 donde vimos cómo Raúl no ha dudado un solo segundo en trazar un plan para conseguir el poder en Garlo.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2300 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, vemos que Raúl ha comenzado con su plan contra Fran. Así pues, se convierte en su mayor apoyo, por lo que rápidamente consigue el primer paso: la confianza de su primo.

Cristina ha conseguido convencer a Penélope para que declare en contra de Santiago. Es entonces cuando la mujer se derrumba y confiesa todo, por lo que termina abandonando su puesto de trabajo en la academia. Medina, por su parte, se disculpa tanto con Sonia como con Carlos por su actitud.

🚨 Raúl teje un plan para acabar con Fran y retomar el control de Garlo. 😱 ¿Le saldrá bien la jugada? 🤫 📣 ¡Arrancamos YA #AmarEsParaSiempre7Feb en @antena3com y @ATRESplayer! ▶ https://t.co/hZEKztZ9XA pic.twitter.com/iyPLbKgvXz — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 7, 2022

A pesar de todo, lo que pretende es continuar investigándolo para poder recabar las pruebas necesarias para demostrar su engaño. Carmen, que necesita asesoramiento profesional, decide confiar a Quintero uno de sus mayores secretos: Fausto está vivo. Por lo tanto y como era de esperar, el abogado se queda completamente en shock.

“¿Por qué el padre de Fran querría fingir su muerte?”, se pregunta una y otra vez. Al haber tantísimas preguntas sin respuesta, Quintero promete a Carmen que hará hasta lo imposible por esclarecer la situación. Visi, consciente del beneficio económico que puede sacar, empieza a simular la enfermedad de Burton Clint ante la gente. Lo hará hasta que consiga el dinero suficiente para poder pagar sus deudas.

Cristina, al no encontrar testigos que puedan verificar la coartada de Marcos, le hace saber que cambiará la estrategia de su defensa. Por si fuera poco, no dudará en pedir la libertad provisional. Ismael, preocupado por Penélope, no duda en pedir a Catalina que ayude a la profesora a poder recuperar esa ilusión que tenía respecto a su trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.