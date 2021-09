‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias con más éxito de los últimos tiempos. Cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia que nos presentan los diferentes personajes. El pasado miércoles 8 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 2196.

Entre otras tantas cuestiones, fuimos partícipes de cómo tanto Abel como Estefanía han tomado la decisión de aceptar la propuesta establecida por Muñoz León. Creen que, después de todo lo que ha sucedido recientemente, es lo mejor para los dos. Por lo tanto, comienzan una nueva etapa en sus vidas.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 2197 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera tan concreta, somos partícipes de la última entrega de esta novena temporada que tantísimas alegrías nos ha dado. Tanto a los espectadores de la ficción diaria como al equipo que hay detrás.

Abel acepta la oferta de Muñoz León de marcharse a Italia con Estefanía ❤ ✨ ¡Ya comienza el nuevo episodio de #AmarEsParaSiempre! Síguelo en directo en @antena3com y en @atresplayer 👉🏻 https://t.co/nRpVI6EHqr pic.twitter.com/lWL9f7Orsa — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) September 8, 2021

Tenemos la oportunidad de disfrutar de la “reboda” que protagonizan Emma y Manolín. La pareja, después de todo lo que han sufrido en los últimos tiempos, han celebrado una reunión de lo más emotiva entre sus seres queridos. Un momento lleno de magia, alegría y muchísima felicidad. ¡La Plaza de los Frutos se ha llenado de luz y de color!

A pesar de este momento verdaderamente especial, parece que esta novena temporada no ha acabado con un final feliz para todos los personajes. Y es que, en el último momento, se ha producido un altercado en el King’s. ¿Qué ha ocurrido? Un ladrón no ha dudado un solo segundo en entrar a robar, a punta de pistola.

Guillermo ha terminado por enfrentarse a él con el fin de defender la vida de la nueva encargada. Al ladrón no le tembló el pulso a la hora de dispararle. Justo no puede evitar temer por la vida de su amigo ya que, de un momento a otro, ha comenzado a perder muchísima sangre. ¿Logrará salvarse? No te pierdas los próximos capítulos de la temporada 10 de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.